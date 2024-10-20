Гаджиев пообещал «Амкалу» 500 тысяч рублей за победу над ФК «10» в основное вермя. Этот результат нужен Fight Nights
Камил Гаджиев простимулировал «Амкал» перед матчем Winline Кубка Надежды.
Президент Fight Nights заплатит 500 тысяч рублей «Амкалу», если команда обыграет ФК «10» в основное время в 8-м туре.
Этот результат гарантирует плей-офф турнира для Fight Nights.
Fight Nights проиграли в 8-м туре Rocket Team в серии буллиталити (0:0, 1:2).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал FC Fight Nights
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