Капитан ФК «10» Белый: «Матч с «Амкалом» – это наш шанс обыграть команду с первого места. Не думал, что будет, если проиграем»

Андрей Беломытцев высказался о шансах «Десятки» выйти в плей-офф Кубка Лиги.

– Почему так долго не получается забить?

– Я думаю, все в головах. Есть необъяснимые вещи, и психологически тоже. Надеюсь, что такие результаты что-то перещелкунт в головах, и тогда все взорвется. У нас хорошая рабочая химия – не знаю, что не так.

– Следующий соперник – «Амкал». Есть вероятность вашего невыхода в плей-офф.

– Мы рады «Амкалу». Это наш шанс обыграть команду с первого места. И это будет показатель. Если проиграем? Об этом не думал. С этой мыслью не надо жить. Нужно неделю хорошо поработать, и хорошо сыграть с «Амкалом ».

– Обсуждали в коллективе, почему у команды такие результаты?

– Есть удача. Возможно, ее надо заслужить. В медиаполе в начале сезона создается образ, что ФК «10» – главный фаворит, раздувается, что мы самый сильный клуб. По факту, это не так. Мы обычная команда как «Амкал» или «Броуки», конкурентноспособная, но не самая сильная.

– Разве вы наоборот не позиционируете себя как сильная команда?

– Мы хотим этого, работаем в этом направлении. Надеюсь, в следующем матче мы будем злой командой и из-за этого наконец забьем гол, – рассказал капитан ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В воскресенье ФК «10» сыграет против «Амкала», который занимает 1-е место в турнирной таблице Winline Кубка Лиги.

Матч начнется в 14:00 (мск).

Если «Десятка» проиграет, то рискует не попасть в число 10 команд, которые будут бороться за титул.