Капитан ФК «10» Белый: «Матч с «Амкалом» – это наш шанс обыграть команду с первого места. Не думал, что будет, если проиграем»
– Почему так долго не получается забить?
– Я думаю, все в головах. Есть необъяснимые вещи, и психологически тоже. Надеюсь, что такие результаты что-то перещелкунт в головах, и тогда все взорвется. У нас хорошая рабочая химия – не знаю, что не так.
– Следующий соперник – «Амкал». Есть вероятность вашего невыхода в плей-офф.
– Мы рады «Амкалу». Это наш шанс обыграть команду с первого места. И это будет показатель. Если проиграем? Об этом не думал. С этой мыслью не надо жить. Нужно неделю хорошо поработать, и хорошо сыграть с «Амкалом».
– Обсуждали в коллективе, почему у команды такие результаты?
– Есть удача. Возможно, ее надо заслужить. В медиаполе в начале сезона создается образ, что ФК «10» – главный фаворит, раздувается, что мы самый сильный клуб. По факту, это не так. Мы обычная команда как «Амкал» или «Броуки», конкурентноспособная, но не самая сильная.
– Разве вы наоборот не позиционируете себя как сильная команда?
– Мы хотим этого, работаем в этом направлении. Надеюсь, в следующем матче мы будем злой командой и из-за этого наконец забьем гол, – рассказал капитан ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
В воскресенье ФК «10» сыграет против «Амкала», который занимает 1-е место в турнирной таблице Winline Кубка Лиги.
Матч начнется в 14:00 (мск).
Если «Десятка» проиграет, то рискует не попасть в число 10 команд, которые будут бороться за титул.
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