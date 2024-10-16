  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Капитан ФК «10» Белый: «Матч с «Амкалом» – это наш шанс обыграть команду с первого места. Не думал, что будет, если проиграем»
0

Капитан ФК «10» Белый: «Матч с «Амкалом» – это наш шанс обыграть команду с первого места. Не думал, что будет, если проиграем»

Андрей Беломытцев высказался о шансах «Десятки» выйти в плей-офф Кубка Лиги.

– Почему так долго не получается забить?

– Я думаю, все в головах. Есть необъяснимые вещи, и психологически тоже. Надеюсь, что такие результаты что-то перещелкунт в головах, и тогда все взорвется. У нас хорошая рабочая химия – не знаю, что не так.

– Следующий соперник – «Амкал». Есть вероятность вашего невыхода в плей-офф.

– Мы рады «Амкалу». Это наш шанс обыграть команду с первого места. И это будет показатель. Если проиграем? Об этом не думал. С этой мыслью не надо жить. Нужно неделю хорошо поработать, и хорошо сыграть с «Амкалом».

– Обсуждали в коллективе, почему у команды такие результаты?

– Есть удача. Возможно, ее надо заслужить. В медиаполе в начале сезона создается образ, что ФК «10» – главный фаворит, раздувается, что мы самый сильный клуб. По факту, это не так. Мы обычная команда как «Амкал» или «Броуки», конкурентноспособная, но не самая сильная.

– Разве вы наоборот не позиционируете себя как сильная команда?

– Мы хотим этого, работаем в этом направлении. Надеюсь, в следующем матче мы будем злой командой и из-за этого наконец забьем гол, – рассказал капитан ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В воскресенье ФК «10» сыграет против «Амкала», который занимает 1-е место в турнирной таблице Winline Кубка Лиги.

Матч начнется в 14:00 (мск).

Если «Десятка» проиграет, то рискует не попасть в число 10 команд, которые будут бороться за титул.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК 10
Андрей Беломытцев
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сослан Гатагов: «Десятка» не выиграет титул в МФЛ. Как можно дважды проиграть «РМ», где выходят Володя XXL, Крап и Гуди?»
вчера, 17:38
Шера: «За «Десятку» буду болеть до самого конца, но если мы встретимся, отдам все силы ради «Амкала». Будет классно, если получу две медали»
13 октября, 14:55
«Мы готовы забирать трофей, для этого тут и находимся». Костюков после победы «Амкала» над «Броукам»
13 октября, 13:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендель не просто так. «Амкал» заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»
18 минут назад
Глава Медиалиги: «Логичным будет визит Мизулиной на матч «Родины Медиа» с Lit Energy – командой Литвина»
16вчера, 20:15
Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с аутами Азамата и штрафными без стенки
вчера, 19:26
Александр Зуев: «12 игроков уже продлили контракты с «Титаном». Со многими есть согласия»
вчера, 18:44
Сослан Гатагов: «Десятка» не выиграет титул в МФЛ. Как можно дважды проиграть «РМ», где выходят Володя XXL, Крап и Гуди?»
вчера, 17:38
Основатель Rocket Team ЮрКисс выплатит 1 миллион рублей команде за победу над Fight Nights
вчера, 15:32
Генич начнет комментировать Медиалигу
28вчера, 13:38
Наиль Измайлов: «Матч сборных ФНЛ и Медиалиги посмотрели 3 млн человек – больше, чем игры «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ»
9вчера, 12:27
Осипов о том, что старшее поколение презирает Медиалигу: «Их пренебрежение перерастает в зависть. Кто постоянно живет в негативе – неудачники»
14вчера, 12:06
Паблики написали, что экс-игрок 2Drots Крап ударил официантку. Он заявил, что просто наступил ей на ногу
17вчера, 10:47Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
1вчера, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27