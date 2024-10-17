Глушаков о матче сборных России и Медиалиги: «Результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой – разгром»

Денис Глушаков считает, что сборная России разгромит сборную Winline Медиалиги.

«Сборной России , может, и нужно было сыграть со сборной Медиалиги, раз никого из соперников не нашли в этот раз. Но при всем уважении к футболистам Медиалиги, игроки сборной России намного сильнее. И результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой (8:0) – разгром», – сказал экс-хавбек «Спартака ».

Глушаков выступает за ростовский СКА Басты в Winline Кубке Медиалиге.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против