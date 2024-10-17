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Глушаков о матче сборных России и Медиалиги: «Результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой – разгром»

Денис Глушаков считает, что сборная России разгромит сборную Winline Медиалиги.

«Сборной России, может, и нужно было сыграть со сборной Медиалиги, раз никого из соперников не нашли в этот раз. Но при всем уважении к футболистам Медиалиги, игроки сборной России намного сильнее. И результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой (8:0) – разгром», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Глушаков выступает за ростовский СКА Басты в Winline Кубке Медиалиге.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСКА Ростов
logoДенис Глушаков
logoВасилий Вакуленко
Сборная Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
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