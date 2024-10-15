0

Сослан Гатагов «Десятка» ни разу не выиграет титул в МФЛ. Ей нужно задать импульс»

Сослан Гатагов пытается понять, чего не хватает ФК «10» для чемпионства .

«Опять доверие тренеру, трансферы и большие деньги. У меня вопрос: как второй раз подряд проиграли «Родине Медиа», где играют Володя XXL, Крап и Гуди? Что случилось?

Пусть Нагорный выходит в свет и рассказывает, что не получается. Может быть, Азамат запрещает ему рассказывать внутрянку. Но говорить, что все хорошо и что они выиграют каждый новый сезон… Мне кажется, сколько «Десятка» будет жить в МФЛ, она ни разу не выиграет титул. Ей нужно задать импульс, может, даже через негатив.

Иногда футбол требует жертв и острых решений. Всем комфортно быть в «Десятке». Я бы тоже хотел быть там, если бы был футболистом. Я не накидываю на Нагорного, а хочу разобраться, в чем причина, когда есть большие ресурсы и доверие. Это мне это чем-то напоминает «СКА-Хабаровск», – сказал экс-тренер «Амкала» и главный тренер Lotus.

В 7-м туре ФК «10» во втором матче подряд проиграла «Родине Медиа» и рискует не выйти в плей-офф Winline кубка Лиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канале Fight Nights
logoСослан Гатагов
Александр Нагорный
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoФК 10
logoДаниил Крапивников
logoАзамат Мусагалиев
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
«Goody» Дмитрий Гусаков
logoLotus
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шера: «За «Десятку» буду болеть до самого конца, но если мы встретимся, отдам все силы ради «Амкала». Будет классно, если получу две медали»
13 октября, 14:55
Рыбус о Медиалиге: «Думал, что не такой высокий темп. Все бегущие, никто не жалеет игроков другой команды»
16 октября, 09:53
Азамат предложил создать совет руководителей клубов Медиалиги
2 октября, 15:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Основатель Rocket Team ЮрКисс выплатит 1 миллион рублей команде за победу над Fight Nights
сегодня, 15:32
Генич начнет комментировать Медиалигу
21сегодня, 13:38
Наиль Измайлов: «Матч сборных ФНЛ и Медиалиги посмотрели 3 млн человек – больше, чем игры «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ»
9сегодня, 12:27
Осипов о том, что старшее поколение презирает Медиалигу: «Их пренебрежение перерастает в зависть. Кто постоянно живет в негативе – неудачники»
14сегодня, 12:06
Паблики написали, что экс-игрок 2Drots Крап ударил официантку. Он заявил, что просто наступил ей на ногу
17сегодня, 10:47Видео
Срок дисквалификации за драки в Медиалиге может увеличиться до года. При повторном инциденте – до пожизненного бана
сегодня, 09:17
«Сборной России стоило сыграть с командой Медиалиги». Сычев о несостоявшемся матче
5вчера, 19:50
«Народная Команда» выиграла суперчеллендж у «СиндЕката» и вышла в плей-офф Кубка Надежды. Стали известны полуфинальные пары
вчера, 17:25
«Амкал» сыграет с ФК «10», «БроукБойз» встретятся с ФК «Банка». Расписание 8-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 17:20
Отар Кушанашвили излечился от рака: «Больше я не намерен делать вид, что мне мало лет. Я должен прожить 20 качественных лет»
49вчера, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
1сегодня, 16:19
«Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба Медиалиги». Осипов о Кубке России
3вчера, 19:00
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58