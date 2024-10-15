Сослан Гатагов «Десятка» ни разу не выиграет титул в МФЛ. Ей нужно задать импульс»

Сослан Гатагов пытается понять, чего не хватает ФК «10» для чемпионства .

«Опять доверие тренеру, трансферы и большие деньги. У меня вопрос: как второй раз подряд проиграли «Родине Медиа», где играют Володя XXL , Крап и Гуди ? Что случилось?

Пусть Нагорный выходит в свет и рассказывает, что не получается. Может быть, Азамат запрещает ему рассказывать внутрянку. Но говорить, что все хорошо и что они выиграют каждый новый сезон… Мне кажется, сколько «Десятка» будет жить в МФЛ, она ни разу не выиграет титул. Ей нужно задать импульс, может, даже через негатив.

Иногда футбол требует жертв и острых решений. Всем комфортно быть в «Десятке ». Я бы тоже хотел быть там, если бы был футболистом. Я не накидываю на Нагорного, а хочу разобраться, в чем причина, когда есть большие ресурсы и доверие. Это мне это чем-то напоминает «СКА-Хабаровск», – сказал экс-тренер «Амкала» и главный тренер Lotus.

В 7-м туре ФК «10» во втором матче подряд проиграла «Родине Медиа» и рискует не выйти в плей-офф Winline кубка Лиги.