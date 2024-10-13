Шера: «За «Десятку» буду болеть до самого конца, но если мы встретимся, отдам все силы ради победы «Амкала». Будет классно, если у меня будет две медали»

Шера верит, что гол в ворота «БроукБойз» добавит ему уверенности.

Амкал» переиграл «Броуков» в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги (2:1). Шера вышел на замену и сравнял счет. Это его второй матч за «Амкал», он арендован у ФК «10».

– Какие эмоции ты испытываешь?

– Эмоции переполняют. Я счастлив. Я испытал сегодня абсолютное счастье. Даже где-то не сдержал слезы. Я благодарен тренерскому штабу за доверие, в первую очередь Николаичу [Панову, главному тренеру «Амкала»].

– На бровке стоял твой бывший руководитель Азамат.

– Было видно, что он искренне рад за меня. Я это ценю. Я очень люблю Тахирыча, надеюсь, это взаимно.

– Почувствовал уверенность после гола?

– Пока не могу сказать. Наслаждаюсь моментом, счастлив. Но надо прийти домой и переварить. Конечно, я рад, что так получилось. Думаю, этот гол придаст уверенности, должен расправить крылья.

– Как тебе в «Амкале»?

– Все супер! Очень рад [быть здесь]. Было видно, как пацаны за меня рады. Я ценю такие моменты.

– Если продолжишь забивать, не думаешь, может остаться в «Амкале»?

– Посмотрим, я дал обещание вернуться [в ФК «10»], и я хочу его сдержать. Я дал Тахирычу [Азамату ] слово, и я его сдержу. Если выиграю Кубок Медиалиги с «Амкалом», буду счастлив. За «Десятку » буду болеть до самого конца, но если мы встретимся, отдам все силы ради победы «Амкала». ФК «10» – это мои пацаны, я буду за них болеть. Будет классно, если у меня будет две медали (смеется)», – рассказал хавбек «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.