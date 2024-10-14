1

Мозгов дебютировал в Media Basket

Тимофей Мозгов присоединился к Rocket Team в Лига Ставок Media Basket.

Чемпион НБА в сезоне 2015/16 в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр и Чемпионата Европы Тимофей Мозгов – игрок  медиабаскетбольной команды Rocket Team.

В первом туре команда Мозгов Rocket Team проиграла Hoops (37:38).

Rocket Team занимают шестое место в турнирной таблице в своей группе по итогу первых двух игровых дней. 

Rocket Team – медиабаскетбольная команда медиахолдинга Rocket Group.

Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoТимофей Мозгов
logoЛига Ставок Media Basket
Rocket Team (баскетбол)
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Hoops выиграли у Rocket Team, БК «10» проиграл Sayonara Boys Club и AVG в 1-м туре Media Basket
3сегодня, 18:22
Андрей Кириленко: «Мне очень нравится Media Basket. Это возможность посмотреть через другую призму на наш любимый вид спорта»
сегодня, 16:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Рома», «Тандем» и «Эгриси» сыграют в полуфинале Кубка Надежды. Судьба «Народной» и «СиндЕката» решится в суперчеллендже
сегодня, 19:54
«Народная Команда» проиграла «Коням» по буллиталити в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 19:51
Дмитрий Кузнецов: «В Советском союзе после матчей пили шампанское. Когда приехал в Испанию, заставляли пить пиво, вино. За Кока-колу были штрафы»
19сегодня, 19:33
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
41сегодня, 19:02
Hoops выиграли у Rocket Team, БК «10» проиграл Sayonara Boys Club и AVG в 1-м туре Media Basket
3сегодня, 18:22
«Со сборной России никто не хочет играть. Кто их переломает, кому они на хрен нужны?» Кузнецов о матче с командой Медиалиги
26сегодня, 17:46
«Амкал» обыграл «Броуков», «Родина Медиа» победила ФК «10». Результаты 7-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 17:29
«Родина Медиа» обыграла «Десятку» в Winline Кубке Медиалиги. Крап заработал пенальти, Прокоп реализовал
сегодня, 16:57
Андрей Кириленко: «Мне очень нравится Media Basket. Это возможность посмотреть через другую призму на наш любимый вид спорта»
сегодня, 16:44
Девушка Литвина: «Представитель СКА сломал нос нашему человеку, второй ударил исподтишка, но все внимание к моему мужчине. Желтые СМИ преподносят все не так, как есть на самом деле»
7сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08