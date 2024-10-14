Мозгов дебютировал в Media Basket
Тимофей Мозгов присоединился к Rocket Team в Лига Ставок Media Basket.
Чемпион НБА в сезоне 2015/16 в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр и Чемпионата Европы Тимофей Мозгов – игрок медиабаскетбольной команды Rocket Team.
В первом туре команда Мозгов Rocket Team проиграла Hoops (37:38).
Rocket Team занимают шестое место в турнирной таблице в своей группе по итогу первых двух игровых дней.
Rocket Team – медиабаскетбольная команда медиахолдинга Rocket Group.
Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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