Мозгов дебютировал в Media Basket

Тимофей Мозгов присоединился к Rocket Team в Лига Ставок Media Basket.

Чемпион НБА в сезоне 2015/16 в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр и Чемпионата Европы Тимофей Мозгов – игрок медиабаскетбольной команды Rocket Team.

В первом туре команда Мозгов Rocket Team проиграла Hoops (37:38).

Rocket Team занимают шестое место в турнирной таблице в своей группе по итогу первых двух игровых дней.

Rocket Team – медиабаскетбольная команда медиахолдинга Rocket Group.

Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss