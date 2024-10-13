Андрей Кириленко: «Мне очень нравится Media Basket. Это возможность посмотреть через другую призму на наш любимый вид спорта»

Андрей Кириленко позитивно высказался о медийном баскетболе.

– Media Basket – новая эпоха в сфере спорта. Как вы относитесь к медиабаскетболу?

– Мне очень нравится Media Basket. Это еще одна возможность для любителей баскетбола посмотреть немножко через другую призму на наш любимый вид спорта. Огромное количество известных ребят из разных сфер: актеры, блогеры, певцы имеют возможность через свою аудиторию показать баскетбол. Что это может быть весело, прикольно, модно, но не обязательно суперпрофессионально и что этим нужно заниматься всю свою жизнь, как большинство профессионалов.

– Может ли профессиональный баскетболист рассматривать Media Basket, как новый итог карьеры?

– Думаю, может. Сложнее в другую сторону – отсюда попасть в профессиональный баскетбол. В любом случае, мне кажется, что должны быть абсолютно разные форматы у баскетбола: баскетбол 3х3, женский, мужской, профессиональный, детский, мидиабаскетбол. Огромное количество людей, которые следят за баскетболом в разных направлениях. Я уверен, этот формат уже нашел огромное количество аудитории, откликов. Мне самому интересно было бы посмотреть за людьми, которые из другой сферы приходят и пытаются играть в мою игру.

– До этого сезона вы следили за Media Basket?

– Конечно. Для меня это второй сезон, хотя он четвертый для Media Basket. Мне очень понравился прошлый год. Мне кажется, из года в год растет уровень и охват. Появляются какие-то новые идеи, инициативы – это очень здорово. В этом сезоне мы в коллаборации с командой DAWGS пытаемся показать, что это не только модно и классно, но обращаем внимание на какие-то социальные инициативы, благотворительности, какие-то жизненные ценности. Мне бы очень хотелось, чтобы классные задорные ребята, играющие в Media Basket, имели такую опцию у себя в голове и передавали что-то полезное подрастающему поколению, – сказал Кириленко в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss