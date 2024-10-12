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«Родина Медиа» сыграет с Alikson Team, Rocket Team против HOOPS. Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket

Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, 1-й тур

12 октября, суббота

ROCKET TEAM – HOOPS – 16:15

ALIKSON TEAM – «Родина Медиа» – 17:00

SYNDICATE – FAVELA BASKET – 18:00

AUF – GOATS – 18:45

ALIKSON TEAM – Underground Bizne$ – 19:45

FAVELA BASKET – DAWGS – 20:30

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket
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Родина Медиа (баскетбол)
GOATS (баскетбол)
Rocket Team (баскетбол)
HOOPS (баскетбол)
Dawgs (баскетбол)
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
Alikson (баскетбол)
AUF (баскетбол)
Favela Basket
Syndicate (баскетбол)
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