«Родина Медиа» сыграет с Alikson Team, Rocket Team против HOOPS. Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket
Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, 1-й тур
12 октября, суббота
ROCKET TEAM – HOOPS – 16:15
ALIKSON TEAM – «Родина Медиа» – 17:00
SYNDICATE – FAVELA BASKET – 18:00
AUF – GOATS – 18:45
ALIKSON TEAM – Underground Bizne$ – 19:45
FAVELA BASKET – DAWGS – 20:30
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket
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