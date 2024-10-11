Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss

Четырехочковые – на месте.

Медиабаскетбол не стал явлением-однодневкой, а превратился в полноценный вид спорта – со своими блэкджеком и…всем остальным. 12 октября стартует четвертый сезон Лига Ставок Media Basket, и он снова, как и все до него, привнесет что-то новое.

Спортс’’ разбирается во всех хитросплетениях новой кампании, рассказывает об участниках и предупреждает: лучше начинать следить сейчас, пока это еще не стало мейнстримом. Или уже поздно?

Лига устроила драфт в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Лучшие приехали в Москву

Прошлый драфт-комбайн был очень популярен, за места в командах боролись сотни игроков. Однако он проходил в Москве, и многие игроки из регионов просто не имели возможности приехать.

В этом году организаторы устроили тур по городам – драфт-комбайны прошли в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Москве состоялся уже финал всего драфта, куда приехали лучшие из лучших. Это дало многим игрокам возможность попробовать свои силы в более близких городах, и уже в случае успеха отправиться покорять столицу.

«Победа на драфте значит для меня то, что я буду представлять Санкт-Петербург. И это большая ответственность, я должен не подвести свой город» , – рассказал телеграм-каналу лиги Павел Смирнов, победитель питерского комбайна.

При этом Media Basket пошел дальше и устроил из драфт-комбайнов не только, собственно, смотр сил; во всех города была шоу-программа с показательным выступлением и концертом.

Впервые провели стыковые матчи за попадание в сезон. Команда Кейру отказалась играть

Растущий интерес к медиабаскетболу со стороны самых разных команд логично выливается в необходимость делать выбор. Чтобы сделать его беспристрастно, организаторы устроили стыковые матчи за четвертый сезон.

«У нас было очень много заявок, много желающих, – рассказывал Фил Кострубов, один из организаторов. – Мы решили, что почему бы и нет. Тем более, у нас были вопросы к командам, которые играли до этого…Мы должны давать возможность абсолютно всем командам. У нас, к сожалению, сроки проведения турнира ограничены, и всех желающих мы вместить не можем. Решили провести стыки, посмотрели отношение новых команд, проверили отношение прежних».

Идея стыков понравилась не всем. Команда B1BOX – проект Виктора Кейру – отказалась от участия в стыках. Поэтому участник прошлых сезонов пропустит турнир.

Кто участвует? «Амкал» и 2Drots – мимо, среди новичков – топ-клуб Медиалиги

В новом сезоне будет 16 команд. Среди них совершенно новые коллективы: БК «10», Alikson, Blatosphera, Favela Basket, AUF и Syndicate. Да-да, у топ-клуба медийного футбола ФК «10» появилась и баскетбольная команда. Сообщается, что одним из ее руководителей будет блогер Big Russian Boss. Есть и те, кто не пропустил ни одного сезона – «Родина Медиа» и Sayonara Boys.

Из главных потерь – «Амкал» и 2Drots. Президент «самураев» Некит рассказал, что турнир и команда не договорились по условиям. Зато на месте другой медиаклуб – GOATS рэпера Гуди, чемпионы второго сезона.

Интересно, что впервые не сыграет и FLAVA, которой организаторы посоветовали делать больше контента и привлекать хедлайнеров.

Парни из Sayonara – чемпионы третьего сезона – не смогли сохранить прошлогодний состав, но вроде бы не потеряли в силе. «Вроде бы» – это потому, что составы пока не до конца понятны, и «сайонаровцы» держат ростер в секрете. Обещают снова бороться за чемпионство, однако средний уровень медиаигроков вырос, и чтобы защитить титул, им придется попотеть.

К примеру, те же HOOPS уже выиграли Летнюю лигу и готовятся довольно серьезно – как на паркете, так и за его пределами. Мы помним, как после невзрачного первого сезона «хупсов» раскритиковал Фил Кострубов именно за слабую медийность и работу в соцсетях. HOOPS сделали выводы и провели куда более запоминающийся сезон №3. Для успеха у них все есть, да и, возможно, самый громкий трансфер межсезонья тоже на счету «хупсов» – они подписали MVP финала третьего сезона Илью Рожкова, главную потерю Sayonara Boys.

На открытии сезона будут L’One и Мозгов, за броски медийных дают дополнительное очко

Сезон пройдет с 12 октября по 23 ноября там же, где прошел – в Международном центре бокса в «Лужниках» (Москва, Новолужнецкий проспект, 13). В день открытия среди участников и гостей будут NILETTO, Анна Седокова, Надежда Сысоева и даже Тимофей Мозгов.

А что по формату? 16 команд разбили на две группы.

Группа А: Sayonara Boys Club, Players Club, Blatosphera, Rocket Team, HOOPS, Pena, БК «10», AVG.

Группа Б: Underground Biznes, «Родина Медиа», Favela Basket, Syndicate, Alikson, DAWGS, GOATS, AUF.

На групповой стадии они встретятся друг с другом, первые три места в каждой восьмерке выйдут в плей-офф напрямую, а те, кто займет места с 4 по 7, разыграют последние путевки в раунде плей-ин.

Каждую субботу и каждое воскресенье в Центре бокса будут проходить до семи матчей, и каждый игровой день будет сопровождаться выступлением звезд. Их имена пока в секрете, но приоткроем завесу тайны: на открытии четвертого сезона будет петь L’One.

Правила, как и раньше, «медийные»: играют три на три, на два кольца, чистого игрового времени – 10 минут. За попадания игроков из категории «селебрити» командам положено дополнительное очко. Останутся и четырехочковые: нужно будет попасть из определенной зоны, которая загорается во время матча.

Составы команд до конца не сформированы, поэтому пока сложно сказать, кто из звезд залетит в четвертый сезон. Но мы уже точно можем угадать наличие Элджея, T-Killah, Сергея Мезенцева, CHEROCKY, Азамата Мусагалиева, OBLADAET, Big Russian Boss и большей части селебрити, которые играли в медиабаскетбол раньше. В этом году обещают репера Big Gun West и певца-тире-блогера Егора Шипа.

За баскетбольную часть будут отвечать Иван Лазарев, восстановившийся от тяжелой травмы чемпион и MVP первого сезона Александр Петруненко, легенды Bone Collector и Владимир Веремеенко и даже легендарный Дмитрий Домани, который тренирует HOOPS. А еще – звезды данк-контестов и баскетбола 3х3.

Уже ждем старт сезона?

Следи за четвертым сезоном в телеграме Media Basket

Фото: Лига Ставок Media Basket