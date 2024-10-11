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Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss

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Четырехочковые – на месте.

Медиабаскетбол не стал явлением-однодневкой, а превратился в полноценный вид спорта – со своими блэкджеком и…всем остальным. 12 октября стартует четвертый сезон Лига Ставок Media Basket, и он снова, как и все до него, привнесет что-то новое.

Спортс’’ разбирается во всех хитросплетениях новой кампании, рассказывает об участниках и предупреждает: лучше начинать следить сейчас, пока это еще не стало мейнстримом. Или уже поздно?

Лига устроила драфт в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Лучшие приехали в Москву

Прошлый драфт-комбайн был очень популярен, за места в командах боролись сотни игроков. Однако он проходил в Москве, и многие игроки из регионов просто не имели возможности приехать.

В этом году организаторы устроили тур по городам – драфт-комбайны прошли в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Москве состоялся уже финал всего драфта, куда приехали лучшие из лучших. Это дало многим игрокам возможность попробовать свои силы в более близких городах, и уже в случае успеха отправиться покорять столицу.

«Победа на драфте значит для меня то, что я буду представлять Санкт-Петербург. И это большая ответственность, я должен не подвести свой город», – рассказал телеграм-каналу лиги Павел Смирнов, победитель питерского комбайна.

При этом Media Basket пошел дальше и устроил из драфт-комбайнов не только, собственно, смотр сил; во всех города была шоу-программа с показательным выступлением и концертом.

Впервые провели стыковые матчи за попадание в сезон. Команда Кейру отказалась играть

Растущий интерес к медиабаскетболу со стороны самых разных команд логично выливается в необходимость делать выбор. Чтобы сделать его беспристрастно, организаторы устроили стыковые матчи за четвертый сезон.

«У нас было очень много заявок, много желающих, – рассказывал Фил Кострубов, один из организаторов. –  Мы решили, что почему бы и нет. Тем более, у нас были вопросы к командам, которые играли до этого…Мы должны давать возможность абсолютно всем командам. У нас, к сожалению, сроки проведения турнира ограничены, и всех желающих мы вместить не можем. Решили провести стыки, посмотрели отношение новых команд, проверили отношение прежних».

Идея стыков понравилась не всем. Команда B1BOX – проект Виктора Кейру – отказалась от участия в стыках. Поэтому участник прошлых сезонов пропустит турнир.

Кто участвует? «Амкал» и 2Drots – мимо, среди новичков – топ-клуб Медиалиги

В новом сезоне будет 16 команд. Среди них совершенно новые коллективы: БК «10», Alikson, Blatosphera, Favela Basket, AUF и Syndicate. Да-да, у топ-клуба медийного футбола ФК «10» появилась и баскетбольная команда. Сообщается, что одним из ее руководителей будет блогер Big Russian Boss. Есть и те, кто не пропустил ни одного сезона – «Родина Медиа» и Sayonara Boys.

Из главных потерь – «Амкал» и 2Drots. Президент «самураев» Некит рассказал, что турнир и команда не договорились по условиям. Зато на месте другой медиаклуб – GOATS рэпера Гуди, чемпионы второго сезона. 

Интересно, что впервые не сыграет и FLAVA, которой организаторы посоветовали делать больше контента и привлекать хедлайнеров. 

Парни из Sayonara – чемпионы третьего сезона – не смогли сохранить прошлогодний состав, но вроде бы не потеряли в силе. «Вроде бы» – это потому, что составы пока не до конца понятны, и «сайонаровцы» держат ростер в секрете. Обещают снова бороться за чемпионство, однако средний уровень медиаигроков вырос, и чтобы защитить титул, им придется попотеть.

К примеру, те же HOOPS уже выиграли Летнюю лигу и готовятся довольно серьезно – как на паркете, так и за его пределами. Мы помним, как после невзрачного первого сезона «хупсов» раскритиковал Фил Кострубов именно за слабую медийность и работу в соцсетях. HOOPS сделали выводы и провели куда более запоминающийся сезон №3. Для успеха у них все есть, да и, возможно, самый громкий трансфер межсезонья тоже на счету «хупсов» – они подписали MVP финала третьего сезона Илью Рожкова, главную потерю Sayonara Boys.

На открытии сезона будут L’One и Мозгов, за броски медийных дают дополнительное очко

Сезон пройдет с 12 октября по 23 ноября там же, где прошел – в Международном центре бокса в «Лужниках» (Москва, Новолужнецкий проспект, 13). В день открытия среди участников и гостей будут NILETTO, Анна Седокова, Надежда Сысоева и даже Тимофей Мозгов.

А что по формату? 16 команд разбили на две группы. 

Группа А: Sayonara Boys Club, Players Club, Blatosphera, Rocket Team, HOOPS, Pena, БК «10», AVG.

Группа Б: Underground Biznes, «Родина Медиа», Favela Basket, Syndicate, Alikson, DAWGS, GOATS, AUF.

На групповой стадии они встретятся друг с другом, первые три места в каждой восьмерке выйдут в плей-офф напрямую, а те, кто займет места с 4 по 7, разыграют последние путевки в раунде плей-ин.

Каждую субботу и каждое воскресенье в Центре бокса будут проходить до семи матчей, и каждый игровой день будет сопровождаться выступлением звезд. Их имена пока в секрете, но приоткроем завесу тайны: на открытии четвертого сезона будет петь L’One.

Правила, как и раньше, «медийные»: играют три на три, на два кольца, чистого игрового времени – 10 минут. За попадания игроков из категории «селебрити» командам положено дополнительное очко. Останутся и четырехочковые: нужно будет попасть из определенной зоны, которая загорается во время матча. 

Составы команд до конца не сформированы, поэтому пока сложно сказать, кто из звезд залетит в четвертый сезон. Но мы уже точно можем угадать наличие Элджея, T-Killah, Сергея Мезенцева, CHEROCKY, Азамата Мусагалиева, OBLADAET, Big Russian Boss и большей части селебрити, которые играли в медиабаскетбол раньше. В этом году обещают репера Big Gun West и певца-тире-блогера Егора Шипа. 

За баскетбольную часть будут отвечать Иван Лазарев, восстановившийся от тяжелой травмы чемпион и MVP первого сезона Александр Петруненко, легенды Bone Collector и Владимир Веремеенко и даже легендарный Дмитрий Домани, который тренирует HOOPS. А еще – звезды данк-контестов и баскетбола 3х3. 

Уже ждем старт сезона?

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Фото: Лига Ставок Media Basket

Медиабаскетбол
AUF (баскетбол)
БК 10
Pena Team (баскетбол)
Родина Медиа (баскетбол)
Dawgs (баскетбол)
2Drots (баскетбол)
HOOPS (баскетбол)
Alikson (баскетбол)
Players Club (баскетбол)
GOATS (баскетбол)
Филипп Кострубов
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
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Syndicate (баскетбол)
Rocket Team (баскетбол)
Blatosphera (баскетбол)
Sayonara Boys (баскетбол)
AVG (баскетбол)