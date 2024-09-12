Обухов о словах Галицкого про клоунов в ФК «10»: «В команде все посмеялись. У нас есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов»

Владимир Обухов рассказал, как отреагировали в ФК «10» на слова Сергея Галицкого.

Президент «Краснодара » перед товарищеским матчем с ФК «10» (4:2) заявил, что его команда будет играть с клоунами, полагая, что против «быков» выйдут комики. Основателем «Десятки » является юморист Азамат Мусагалиев .

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне.

Многие играли во Второй лиге , кто-то в ФНЛ , а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов », – сказал бывший нападающий «Спартака » и «Оренбурга », выступающий за ФК «10».

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»