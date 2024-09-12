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  • Обухов о словах Галицкого про клоунов в ФК «10»: «В команде все посмеялись. У нас есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов»
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Обухов о словах Галицкого про клоунов в ФК «10»: «В команде все посмеялись. У нас есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов»

Владимир Обухов рассказал, как отреагировали в ФК «10» на слова Сергея Галицкого.

Президент «Краснодара» перед товарищеским матчем с ФК «10» (4:2) заявил, что его команда будет играть с клоунами, полагая, что против «быков» выйдут комики. Основателем «Десятки» является юморист Азамат Мусагалиев.

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне.

Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Оренбурга», выступающий за ФК «10».

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoВладимир Обухов
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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