Обухов о словах Галицкого про клоунов в ФК «10»: «В команде все посмеялись. У нас есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов»
Владимир Обухов рассказал, как отреагировали в ФК «10» на слова Сергея Галицкого.
Президент «Краснодара» перед товарищеским матчем с ФК «10» (4:2) заявил, что его команда будет играть с клоунами, полагая, что против «быков» выйдут комики. Основателем «Десятки» является юморист Азамат Мусагалиев.
«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне.
Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Оренбурга», выступающий за ФК «10».
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости