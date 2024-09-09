«Амкал» точно отлупят. Играли бы там, вообще были бы похороны, буковку «А» закопали бы». Вагабонд о матче с «Аланией» в Кубке

Вагабонд не верит, что «Амкал» сможет обыграть «Аланию»

«Амкал» и «Алания» встретятся в рамках 4-го раунда Фонбет Кубка России. Ориентировочные даты проведения игры – 24-26 сентября.

«Амкал » точно отлупят. Играли бы там, вообще были бы похороны, буковку «А» закопали бы». Вагабонд уверен в легкой победе «Алании»

«Для всех болельщиков это будет радостное событие, потому что, возможно, будет поставлен рекорд по пропущенным голам. Точно отлупят. Если бы играли там, то вообще похороны были бы. Буковку «А» закопали бы.

Если бы попался соперник уровня «Химок», «Амкалу » было бы очень тяжело, а тут команда уровнем на порядок выше. Плохого слова сказать не могу, о покойниках не говорим плохо.

«Амкал» разными, сомнительными схемами добрался до 4-го раунда Кубка. Два пенальти не забудут очень долго. Когда они будут хвастаться, все будут напоминать им про пенки. В остальном – молодцы, грех не похвалить. Но нас они не переплюнут ближайшие лет 100.

Что касается игры «Десятки » с «Краснодаром», я удивлен, что пришли 20 тысяч. Мне кажется, краснодарцам в этот день дали выходной и сказали: «Идите поболейте за «Краснодар», – сказал игрок 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.