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  • «Они повторили наш рекорд. Чувствую, что это их финальная точка – посоревнуемся в следующем году». Эрик о матче «Амкала» против «Алании»
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«Они повторили наш рекорд. Чувствую, что это их финальная точка – посоревнуемся в следующем году». Эрик о матче «Амкала» против «Алании»

Эрик уверен в вылете «Амкала» в 4-м раунде Кубка России.

– Стало известно, что «Амкал» в Фонбет Кубке России будет играть с «Аланией». Как тебе их соперник?

– По медийности – это очень крутой соперник, да и в целом по уровню. Ну честно, если брать предыдущий матч – его выиграл судья, при всем уважении к «Амкалу». Они красавцы, повторили наш рекорд. Но чувствую, что это их финальная точка, они уже повторили наш рекорд – и все, посоревнуемся в следующем году.

– Нет такого, что «Амкалу» фартит в Кубке, и тут вдруг опять?

– Это футбол. Без фарта никуда. То есть в целом, возможно, такая история. Вдруг кто-то удалится у «Алании» или будет какой-то кипиш, и «Амкал» сможет пройти дальше.

Не знаю, я ребятам, честно, желаю только успеха. И, возможно, даже если они не выиграют, у нас появится больше мотивации в следующем году пройти еще дальше.

– С каким счетом закончится матч?

– Не думаю, что будет большим. У «Амкала» хорошая команда, но если так судить, 2:0 или 2:1. Забьет Агекян, – рассказал хавбек 2Drots корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoЭрик 2Drots
logoДавид Агекян
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