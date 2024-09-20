Шатов может дебютировать в Медиалиге за «СиндЕкат» в матче Кубка Надежды в Екатеринбурге

Олег Шатов появится в Winline Медиалиге.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России будет выступать за медиакоманду из Екатеринбурга «СиндЕкат» .

«100% мы увидим Олега Шатова на домашней игре. Сейчас ее организовываем, общаемся с лигой. Думаем, через выходные провести в Екатеринбурге игру», – рассказал игрок «СиндЕката» Анатолий Герк.

Также в клубном телеграм-канале «СиндЕката» сообщили , что экс-хавбек «Зенита» побывал на тренировке команды.

За «СиндЕкат» выступают экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Андрей Шпилев, Анатолий Герк. После трех туров в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили команда занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.

В июне 2024 года 34-летний Олег Шатов начал тренерскую карьеру, войдя в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале».

Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили – турнир, проходящий осенью, в котором выступают команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.