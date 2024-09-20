  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Шатов может дебютировать в Медиалиге за «СиндЕкат» в матче Кубка Надежды в Екатеринбурге

Олег Шатов появится в Winline Медиалиге.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России будет выступать за медиакоманду из Екатеринбурга «СиндЕкат».

«100% мы увидим Олега Шатова на домашней игре. Сейчас ее организовываем, общаемся с лигой. Думаем, через выходные провести в Екатеринбурге игру», – рассказал игрок «СиндЕката» Анатолий Герк.

Также в клубном телеграм-канале «СиндЕката» сообщили, что экс-хавбек «Зенита» побывал на тренировке команды.

За «СиндЕкат» выступают экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Андрей Шпилев, Анатолий Герк. После трех туров в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили команда занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.

В июне 2024 года 34-летний Олег Шатов начал тренерскую карьеру, войдя в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале».

Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили – турнир, проходящий осенью, в котором выступают команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РИА Новости»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАнатолий Герк
logoОлег Шатов
logoWinline Медиалига
Кубок Надежды МФЛ
logoСиндЕкат
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Надежды Эгриси — СиндЕкат: где смотреть 21.09.2024
18 сентября, 03:26
Эгриси – СиндЕкат: прогноз на матч 21.09.2024, Кубок Надежды МФЛ
18 сентября, 02:23
«СиндЕкат» проиграл «Народной Команде», «Рома» обыграла «Эгриси». Результаты 3-го тура Winline Кубка Надежды
15 сентября, 10:05
СиндЕкат – Народная Команда: прогноз на матч 15.09.2024, Кубок Надежды МФЛ
14 сентября, 01:49
«СиндЕкат» обыграл «Коней» в Кубке Надежды
7 сентября, 10:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амкал» обыграл Lotus на большом «Москвиче» в 4-м туре Кубка Медиалиги. Команда Германа дважды за неделю переиграла клуб Bahh Tee
22 минуты назад
«Медиалига – это шоу. Пусть со своими правилами там и играют». Главный тренер «Шинника» Черышев против участия медиакоманд в Кубке России
4сегодня, 13:22
«Зуеву смелости не хватило сделать это при команде. В проффутболе так не поступают даже с тренерами, которых ненавидят». Курбанов об увольнении
сегодня, 12:32
Разыгрываем вратарские перчатки, как у Сафонова – Spire Air Knit Ms. Модель названа в честь Матвея
сегодня, 11:00Конкурс
«Это уже чересчур. Игра с Медиалигой никакой пользы не принесет». Булыкин о матче сборных России и МФЛ
8сегодня, 10:42
Нечай о «Кавабанке»: «Проект заморожен. Не особо понятно, куда расти. У аудитории не было интереса»
сегодня, 08:57
«Амкал» сыграет с Lotus в пятницу, матчи «Броуки» – ФК «10» и 2Drots – Fight Nights пройдут в воскресенье. Расписание 4-го тура Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 08:18
Васиченко впервые пропустит матч Lit Energy. До дозаявочного окна он может играть только с разрешения соперника
вчера, 20:17
Нечай: «Посмотрел качественный футбол, появилась любовь к «Барсе». После этого так сложно смотреть медиафутбол»
2вчера, 19:55
«Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома». «Банка» объявила о переходе Курбанова
вчера, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36