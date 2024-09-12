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«Рома» сыграет с «Эгриси», «Кони» – с «Чертаново Медиа». Расписание 3-го тура Winline Кубка Надежды

Расписание 3-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

Кубок Надежды, 3-й тур

13 сентября, пятница

«Эгриси» – «Рома» – 21:00

14 сентября, суббота

«Кони» – «Чертаново Медиа» – 11:30

15 сентября, воскресенье

«СиндЕкат» – «Народная Команда» – 11:00

Тур пропускает «Тандем».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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