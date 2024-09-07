«СиндЕкат» играет с «Конями» в Кубке Надежды

«СиндЕкат» и «Кони» играют в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили

7 сентября, суббота «СиндЕкат» – «Кони» – 0:0 (первый тайм) «СиндЕкат»: Смирнов, Хатаженков, Луканченков, Ващенко, Цепелев, Подоксенов, Корольков, Лунгу, Чижов, Подберезкин, Гаджи Автомат. «Кони»: Юрченко, Ятченко, Кулябин, Абовян, Данилов, Коваль, Агаев, Докучаев, Скобликов, Ладо, Ахмаев. Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Примечание: время начала матча – московское.