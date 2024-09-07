«СиндЕкат» играет с «Конями» в Кубке Надежды
«СиндЕкат» и «Кони» играют в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
7 сентября, суббота
«СиндЕкат» – «Кони» – 0:0 (первый тайм)
«СиндЕкат»: Смирнов, Хатаженков, Луканченков, Ващенко, Цепелев, Подоксенов, Корольков, Лунгу, Чижов, Подберезкин, Гаджи Автомат.
«Кони»: Юрченко, Ятченко, Кулябин, Абовян, Данилов, Коваль, Агаев, Докучаев, Скобликов, Ладо, Ахмаев.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
Примечание: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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