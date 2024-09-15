Карпов написал, что Райкард может возглавить «Титан» из Медиалиги. Агент экс-тренера «Барсы» опроверг

Франк Райкард не возглавит «Титан» из Winline Медиалиги.

«Алексей Борисович Стукаловым, ранее работавший в «Уфе» и «Роторе», не дождался предложений из профессиональных лиг и вслед за Колывановым («Тандем ») и Пановым («Амкал ») согласен поработать в Медиалиге.

Еще один возможный преемник Шамы (бывший главный тренер «Титана») — это Медведев (о нем писал Анар): бывший тренер «Сатурна» и «Сибири», который поиграл за «Титан» в ЛФЛ, и хорошо знаком с Зуевым.

Если Титан не договорится с более именитыми Райкардом и Стукаловым, то клуб возглавит Алексей Сергеевич», – написал инсайдер Иван Карпов.

«Это фантастическая история, неправда», – прокомментировал агент Франка Райкарда Перри Оверем.

Вчера Шамиль Курбанов и весь тренерский штаб «Титана» был отправлен в отставку сразу после первой победы в Кубке Медиалиги.

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