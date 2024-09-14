«Забавно проходить мимо их раздевалки, где они радуются так, будто бы уже Кубок Лиги выиграли. Даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить». Форза о разгроме от Rocket Team

Форзарезор высказался о разгромном поражении от Rocket Team.

– Сегодня была менее яркая бровка, если смотреть на предыдущие матчи. Это сказывается усталость или потому, что во второй раз играете с Rocket Team?

– Может быть, и то, и то. Я сначала не обращал внимания. Фил тоже сказал, что сегодня бровка тихая. Обычно он такой тон задавал, а его в первом тайме не было. Мне кажется, всего по немного.

– Насколько хватит этого запала?

Мы сами себе режиссеры. Фил , Млечный , Фикус и остальные придумывают, кого тренером позвать, чтобы был узнаваемым или чтобы это можно было в последствии забавно обыграть. Мелочи с флажочками, еще что-то.

Понятно, что такая игра рано или поздно произошла бы. Честно, мне кажется, нам в большинстве своем пох#й на то, что мы сегодня 0:6 проиграли.

Я не хочу звучать как тот, кто не умеет проигрывать, говорить: «Бл#ть, да кого вы обыграли». Но камон! У Кудряшова зарплата, как бюджет нашего клуба, скорее всего. И забавно проходить мимо их раздевалки, где у них рок играет, как будто бы они уже Кубок Лиги выиграли.

С их ресурсами, их возможностями, при том, что против них в старте выходит Форзарезор , Ира Подшибякина, а они даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить. Мне от этого смешно, – рассказал форвард ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Банка» уступила Rocket Team в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги – 0:6