«Забавно проходить мимо их раздевалки, где они радуются так, будто бы уже Кубок Лиги выиграли. Даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить». Форза о разгроме от Rocket Team
– Сегодня была менее яркая бровка, если смотреть на предыдущие матчи. Это сказывается усталость или потому, что во второй раз играете с Rocket Team?
– Может быть, и то, и то. Я сначала не обращал внимания. Фил тоже сказал, что сегодня бровка тихая. Обычно он такой тон задавал, а его в первом тайме не было. Мне кажется, всего по немного.
– Насколько хватит этого запала?
Мы сами себе режиссеры. Фил, Млечный, Фикус и остальные придумывают, кого тренером позвать, чтобы был узнаваемым или чтобы это можно было в последствии забавно обыграть. Мелочи с флажочками, еще что-то.
Понятно, что такая игра рано или поздно произошла бы. Честно, мне кажется, нам в большинстве своем пох#й на то, что мы сегодня 0:6 проиграли.
Я не хочу звучать как тот, кто не умеет проигрывать, говорить: «Бл#ть, да кого вы обыграли». Но камон! У Кудряшова зарплата, как бюджет нашего клуба, скорее всего. И забавно проходить мимо их раздевалки, где у них рок играет, как будто бы они уже Кубок Лиги выиграли.
С их ресурсами, их возможностями, при том, что против них в старте выходит Форзарезор, Ира Подшибякина, а они даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить. Мне от этого смешно, – рассказал форвард ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Банка» уступила Rocket Team в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги – 0:6
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