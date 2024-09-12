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Стали известны все пары 3-го тура Кубка Лиги

Расписание 3-го тура Winline Кубка Лиги.

Lotus – «Амкал»

2Drots – «Броуки»

Fight Nights – «Родина Медиа»

«Чисто Питер» – DMedia

ФК «10» – Lit Energy

СКА – «Титан»

ФК «Банка» – Rocket Team

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoЧисто Питер
logoFC DMedia
logoRocket Team
logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
logoФК Банка
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