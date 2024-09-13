ФК «Банка» во втором мачте подряд встретится с Rocket Team
ФК «Банка» сыграет против Rocket Team в 3-м туре Winline Кубка Лиги.
Кубок Медиалиги, 3-й тур
13 сентября, пятница
ФК «Банка» – Rocket Team – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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