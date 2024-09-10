Чепурин предложил пари Гооге. Заплатит 50 тысяч, если «Эгриси» победит, а нападающему «Ромы» не забьет

Павел Чепурин предложил Антону Гооге пари перед матчем «Эгриси» – «Рома».

Пари считается выполненным при выполнении двух условий: «Эгриси» победит, а Гооге не забьет.

Если условия будут выполнены, Гооге получит 50 тысяч рублей. В двух матчах Кубка Надежды Антон забил 5 голов.

В прошлом туре он отпраздновал гол «Народной » с футболкой «Коней» – за это ему тоже обещали 50 тысяч.

«Эгриси» и «Рома» сыграют 13 сентября в Москве на стадионе «Москвич». Начало в 21:00 (мск).

Летом Чепурин избран лидерами «Эгриси » генеральным менеджером клуба.