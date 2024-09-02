«Чертаново Медиа» против «Тандема», «Рома» сыграет с «Народной Командой». Расписание 2-го тура Кубка Надежды
Опубликовано расписание 2-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
Кубок Надежды, 2-й тур
6 сентября
«Чертаново Медиа» – «Тандем» – 21:00
7 сентября
«СиндЕкат» – «Кони» – 11:30
«Рома» – «Народная Команда» – 17:30
Тур пропускает «Эгриси».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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