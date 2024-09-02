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«Чертаново Медиа» против «Тандема», «Рома» сыграет с «Народной Командой». Расписание 2-го тура Кубка Надежды

Опубликовано расписание 2-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили

Кубок Надежды, 2-й тур

6 сентября

«Чертаново Медиа» – «Тандем» – 21:00

7 сентября

«СиндЕкат» – «Кони» – 11:30

«Рома» – «Народная Команда» – 17:30

Тур пропускает «Эгриси».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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