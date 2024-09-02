2Drots сыграют с Fight Nights, «Амкал» – с «Титаном». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги

Расписание 2-го тура Winline Кубка Медиалиги

ФК «10» – «Родина Медиа»

Lotus – «Чисто Питер»

2Drots – Fight Nights

СКА – «БроукБойз»

Lit Energy – DMedia

Rocket Team – «Банка»

«Титан» – «Амкал»

Даты и время начала матчей станут известны позднее.