2Drots сыграют с Fight Nights, «Амкал» – с «Титаном». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
Расписание 2-го тура Winline Кубка Медиалиги
ФК «10» – «Родина Медиа»
Lotus – «Чисто Питер»
2Drots – Fight Nights
СКА – «БроукБойз»
Lit Energy – DMedia
Rocket Team – «Банка»
«Титан» – «Амкал»
Даты и время начала матчей станут известны позднее.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости