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«Амкал» столкнется с «Титаном» во 2-м туре Кубка Медиалиги. Команды впервые сыграют между собой в официальном матче

«Амкал» сыграет с «Титаном» на «Москвиче» во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги

8 сентября, воскресенье

«Титан» – «Амкал» – 18:30

Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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