Матчи Lit Energy FC DMedia и «Титан» – «Амкал» пройдут на «Москвиче». Ранее утверждалось, что они могут пройти в Серпухове
Воскресные матчи Winline Кубка Лиги пройдут на «Москвиче»
Об этом стало известно после начала продажи билетов на матчи.
Ранее планировалось, что игры могут пройти в Серпухове.
8 сентября
Lit Energy – FC DMedia – 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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