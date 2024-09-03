  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Матчи Lit Energy FC DMedia и «Титан» – «Амкал» пройдут на «Москвиче». Ранее утверждалось, что они могут пройти в Серпухове
0

Матчи Lit Energy FC DMedia и «Титан» – «Амкал» пройдут на «Москвиче». Ранее утверждалось, что они могут пройти в Серпухове

Воскресные матчи Winline Кубка Лиги пройдут на «Москвиче»

Об этом стало известно после начала продажи билетов на матчи.

Ранее планировалось, что игры могут пройти в Серпухове.

8 сентября

Lit EnergyFC DMedia – 15:00

«Титан» – «Амкал» – 18:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoАмкал
logoЛФК «Титан»
logoFC DMedia
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots сыграют c Fight Nights, «Амкал» – против «Титана». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 06:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эрикйано покинул «Броуков» спустя 6 дней после возвращения
сегодня, 17:13
Слон о реакции РФС на интервью: «В прошлом году тренер «Химок» назвал меня Ослом. Мне надо было в КДК на него стучать? Он меня оскорбил»
10сегодня, 16:10
Васиченко выпустил пост, что ищет новую команду
сегодня, 13:49
Прокоп – Сослану Гатагову: «Кто разбрасывается словами «########», таковым и является»
1сегодня, 12:33
«Космос» направит пострадавшим в Курской области всю выручку с продажи билетов на матч с «Амкалом»
9сегодня, 10:51
Сослан Гатагов: «Я хотел остаться в «Амкале»
сегодня, 09:25
21 тысяча билетов продана на матч «Краснодар» – ФК «10». Медийный клуб впервые сыграет на главной арене «быков»
16вчера, 19:01
«Чертаново Медиа» против «Тандема», «Рома» сыграет с «Народной Командой». Расписание 2-го тура Кубка Надежды
вчера, 18:23
2Drots сыграют с Fight Nights 7 сентября, «Амкал» – с «Титаном» 8-го, матчи ФК «10» и «Броуков» вынесли на 11-е
вчера, 17:30
Яковлев о переходе в медиафутбол: «Мне всегда хотелось бороться за какие-то титулы. Медиалига – очень серьезное соревнование, стать чемпионом непросто»
10вчера, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
сегодня, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
131 августа, 08:15Киберспорт
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04