Матчи Lit Energy FC DMedia и «Титан» – «Амкал» пройдут на «Москвиче». Ранее утверждалось, что они могут пройти в Серпухове

Воскресные матчи Winline Кубка Лиги пройдут на «Москвиче»

Об этом стало известно после начала продажи билетов на матчи.

Ранее планировалось, что игры могут пройти в Серпухове.

8 сентября

Lit Energy – FC DMedia – 15:00

«Титан» – «Амкал» – 18:30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское .