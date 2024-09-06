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Врач «Чисто Питер» Виктория Фризен в самолете оказала помощь пассажирке, у которой случился припадок

Врач «Чисто Питер» оказала первую помощь пассажирке самолета

Петербургский медиафутбольный клуб сегодня вечером вылетел в Москву на матч Winline Кубка Медиалиги против Lotus.

Перед вылетом одной из пассажирок самолета на борту стало плохо, у нее случился припадок.

Врач «Чисто Питер» Виктория Фризен оказала девушке первую помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

Пассажиры самолета аплодисментами поблагодарили Викторию. Она в ответ пальцами показала им сердечко.

«ЧП» и Lotus сыграют завтра в рамках 2-го тура Кубка Лиги, начало матча – в 15:00 (мск).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Чисто Питер»
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logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
Кубок Лиги МФЛ
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