Азамат Мусагалиев: «Матч «Амкал» – 2D разочаровал. Не ожидал такого антифутбола»
Азамат Мусагалиев назвал антифутболом игру между «Амкалом» и 2Drots
«Матчи в «Лужниках» – грандиозно с точки зрения организации, нужно отдать должное Коле Осипову и всем его соратникам. Молодцы, классно организовали. И с точки зрения логистики все хорошо – люди пришли, не испытывали никаких сложностей по попаданию на стадион.
Но сам футбол разочаровал, особенно матч «Амкал» – 2Drots. Я не ожидал такого антифутбола. Можно списывать на что угодно: состояние поля, состояние игроков, на неважность в турнирной сетке.
Лично для меня это отговорки. Мне кажется, такое количество зрителей заслуживают большего зрелища именно с точки зрения футбола», – отметил президент ФК «10».
20 тысяч на трибунах и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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