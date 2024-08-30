«Чисто Питер» арендовал Корша

Корш перешел в «Чисто Питер» на правах аренды на время Winline Кубка Медиалиги

Об этом сообщает клуб на своем ютуб-канале. Ранее хавбек выступал за 2Drots. Ради «самураев» Корш приостановил профессиональную карьеру. В пятом сезоне Winline Медиалиги Корш провел 10 матчей и отдал 1 голевой пас. Таблица трансферов медиафутбола