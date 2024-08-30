«Чисто Питер» арендовал Корша
Корш перешел в «Чисто Питер» на правах аренды на время Winline Кубка Медиалиги
Об этом сообщает клуб на своем ютуб-канале.
Ранее хавбек выступал за 2Drots. Ради «самураев» Корш приостановил профессиональную карьеру.
В пятом сезоне Winline Медиалиги Корш провел 10 матчей и отдал 1 голевой пас.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Чисто Питер»
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