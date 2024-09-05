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  • Защитник «Динамо» Мх Пальцев дебютировал за сборную России. В прошлом сезоне он играл за сборную ФНЛ против сборной Медиалиги
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Защитник «Динамо» Мх Пальцев дебютировал за сборную России. В прошлом сезоне он играл за сборную ФНЛ против сборной Медиалиги

Валентин Пальцев дебютировал за сборную России

23-летний защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев вышел замену в матче против Вьетнама.

Для защитника матч стал дебютным в сборной.

В декабре 2023 года Пальцев в составе сборной ФНЛ играл против сборной Winline Медиалиги.

Тогда сборная ФНЛ одержала крупную победу над командой МФЛ (4:0).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Махачкала
logoВалентин Пальцев
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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