Защитник «Динамо» Мх Пальцев дебютировал за сборную России. В прошлом сезоне он играл за сборную ФНЛ против сборной Медиалиги
Валентин Пальцев дебютировал за сборную России
23-летний защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев вышел замену в матче против Вьетнама.
Для защитника матч стал дебютным в сборной.
В декабре 2023 года Пальцев в составе сборной ФНЛ играл против сборной Winline Медиалиги.
Тогда сборная ФНЛ одержала крупную победу над командой МФЛ (4:0).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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