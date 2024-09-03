«Не вижу смысла в ВАР – даже с ним ошибаются и не видят, как Сперцян прямой ногой бьет Рошу. Это чистая красная». Пальцев из «Динамо» Махачкала о видеопросмотрах

Валентин Пальцев высказался относительно работы системы ВАР.

«Мне кажется, у нас есть проблема ВАР. Не будь ВАР, не было бы некоторых пенальти.

Игра была бы совсем другой. Я не только про наши матчи говорю, а про все.

Люди даже с ВАР не могут увидеть, как прямой ногой бьет , который потом едет зашивать ногу. Как по мне – это чистая красная карточка.

Много разных видений у судей. Я не очень хочу их критиковать, потому что все равно результат зависит от команд, которые играют.

Но даже с ВАР наши арбитры ошибаются. Поэтому я не вижу особого смысла в ВАР», – сказал защитник « » Махачкала Валентин Пальцев.