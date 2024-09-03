«Не вижу смысла в ВАР – даже с ним ошибаются и не видят, как Сперцян прямой ногой бьет Рошу. Это чистая красная». Пальцев из «Динамо» Махачкала о видеопросмотрах
Валентин Пальцев высказался относительно работы системы ВАР.
«Мне кажется, у нас есть проблема ВАР. Не будь ВАР, не было бы некоторых пенальти.
Игра была бы совсем другой. Я не только про наши матчи говорю, а про все.
Люди даже с ВАР не могут увидеть, как Сперцян прямой ногой бьет Рошу, который потом едет зашивать ногу. Как по мне – это чистая красная карточка.
Много разных видений у судей. Я не очень хочу их критиковать, потому что все равно результат зависит от команд, которые играют.
Но даже с ВАР наши арбитры ошибаются. Поэтому я не вижу особого смысла в ВАР», – сказал защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.
Но говорить "я не вижу особого смысла в ВАР" это просто попытка выделиться. В итоге игрок выставляет себя не очень далеким. Как будто не разбирается в той игре и в правилах той игры, в которую играет. Это, мягко говоря, странно.