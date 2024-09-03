«Не вижу смысла в ВАР – даже с ним ошибаются и не видят, как Сперцян прямой ногой бьет Рошу. Это чистая красная». Пальцев из «Динамо» Махачкала о видеопросмотрах

Теги премьер-лига Россия судьи Виллиан Роша Эдуард Сперцян Динамо Махачкала Валентин Пальцев Футбол

Валентин Пальцев высказался относительно работы системы ВАР.

«Мне кажется, у нас есть проблема ВАР. Не будь ВАР, не было бы некоторых пенальти.

Игра была бы совсем другой. Я не только про наши матчи говорю, а про все.

Люди даже с ВАР не могут увидеть, как Сперцян прямой ногой бьет Рошу, который потом едет зашивать ногу. Как по мне – это чистая красная карточка.

Много разных видений у судей. Я не очень хочу их критиковать, потому что все равно результат зависит от команд, которые играют.

Но даже с ВАР наши арбитры ошибаются. Поэтому я не вижу особого смысла в ВАР», – сказал защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.

5 комментариев
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Как можно больше решений нужно принимать, опираясь на ВАР. Это уменьшает количество ошибок, становится больше справедливости. Под ВАР нужно корректировать правила. Этот процесс будет продолжаться.
Но говорить "я не вижу особого смысла в ВАР" это просто попытка выделиться. В итоге игрок выставляет себя не очень далеким. Как будто не разбирается в той игре и в правилах той игры, в которую играет. Это, мягко говоря, странно.
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Теперь я знаю футболиста Пальцева😁
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Если ошибаются даже с ВАР, то это либо профнепригодность, либо предвзятость. Но в любом случае такой рефери (что на ВАР, что в поле) должен быть отстранен. А в случае повторений должен быть расторгнут контракт
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