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  • «Миллиона, кроме Рената, никто не видел, да и зачем? Никто из пацанов не притронулся бы к деньгам». Брейн об уходе Васиченко
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«Миллиона, кроме Рената, никто не видел, да и зачем? Никто из пацанов не притронулся бы к деньгам». Брейн об уходе Васиченко

Представитель СКА Сергей Брейн высказался после ухода Рената Васиченко из клуба

– Ренат покинул СКА?

– Да, Ренат больше не является частью СКА Ростов. Все обязательства у клуба перед Ренатом закрыты.

– Есть ли у тебя конфликт с Ренатом?

– У меня нет конфликта с Ренатом, мы просто по-разному смотрим на вещи. В этом, возможно, и не сошлись. Если у него есть конфликт со мной, то я об этом не знаю и ничего не слышал. Я открыт к диалогу.

– Ренат всячески намекает, что решение по спору было не его, а что клуб ему указывал как говорить.

– Друзья, как в споре двух людей человек может говорить, что это не его решение, а на него повлияли? Говорить, что на него повлиял конкретно один или два человека – странно. Он мог предложить поменять условия или не играть на уход из клуба.

– Но ведь условием спора было уход в Lit Energy только в ноябре, после окончания контракта.

– Поставьте себя на место клуба, к вам приходит капитан и говорит: «Я либо миллион заберу, либо уйду через два месяца на полгода. Но вы же ничем не рискуете». Какая может быть реакция? У всех правда своя.

– Ренат поделился выигрышем с командой?

– В раздевалке было 40 человек причастных к клубу, спросите у кого-нибудь из них. Миллиона кроме Рената никто не видел, да и зачем? Это же его миллион, он его выиграл. Я уверен, что никто бы из пацанов не притронулся к этим деньгам, положи он их на стол. Это выбор Рената и это его жизнь, я не буду его никак осуждать и обсуждать как сделал бы я. Он вроде делает баню пацанам в ближайшие выходные. Ну делает, молодец.

– В комьюнити активно обсуждается уход Рената, многие говорят, что это немедийно с вашей стороны. Что скажешь на это?

– Скажу, что спор – это не основная причина, почему Ренат покидает СКА Ростов. Есть совокупность факторов, связанных с его дисциплиной и подходом к делу. Если бы проблема была только в споре, а Ренат был бы дисциплинированным и ответственным футболистом, то мы бы сделали все возможное, чтобы уладить этот момент.

Попробуйте посмотреть на ситуацию немного с другой стороны. Ренат был капитаном в товарках, Ренат был одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, старичком по меркам нашей заново собранной команды. Примером для них, на него возлагались надежды, но своим поведением он все помножил на ноль. Еще раз повторюсь, спор – далеко не основная причина такого решения.

– Конфликт со вторым тренером, спор. Какие еще моменты повлияли на уход?

– У нас нет второго тренера. У нас есть старший тренер. Не хочется выносить спор из избы, рассказывать какой-то внутряк, произошедший в коллективе. Там была вся команда, были легенды нашего футбола, все все видели и слышали.

Давайте оставим эту историю и будем двигаться дальше. Думаю, после того, как клуб и Ренат разошлись, вопросы закрыты и никто не будет накидывать друг на друга. А у нас сезон только начался, мы хотим побеждать и сохранять ту атмосферу, которую выстроил тренерский штаб Виталия Миллера. Который, кстати, возлагал большие надежды на Рената. Ренату желаю только удачи, еще увидимся. Всех обнял, – представитель Брейн в интервью Спортсу’‘.

В 1-м туре Winline Кубка Медиалиги СКА играл против Lit Energy. Перед матчем Васиченко поспорил с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным. Если бы в матче победит СКА, Литвин должен выплатить Васиченко 1 млн рублей. Если победит Lit Energy, Васиченко по истечении контракта со СКА должен был бы перейти в команду Литвина и выступать два сезона бесплатно.

Васиченко не вышел на поле, просидев весь матч в запасе в матче с Lit Energy. СКА обыграл Lit Energy, Литвин сразу после матча отдал миллион рублей.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoРенат Васиченко
logoWinline Медиалига
Сергей Брейн
Кубок Лиги МФЛ
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