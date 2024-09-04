«Обожаю РФС! Вы – лучшие! Отмените желтую для медиакоманды». Защитник «Амкала» Левшук просит снять его дисквалификацию
Защитник «Амкала» Арсений Левшук попросил РФС отменить его дисквалификацию
Левшук получил в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Космосом» (2:1) вторую желтую в Кубке и должен пропустить матч следующего раудна из-за дисквалификации.
«Обожаю РФС! Вы – лучшие! Отмените желтую для медиакоманды. Напишите пару комментов», – написал Левшук.
Сразу после подписчики Левшука атаковали комментарии телеграм-канала РФС хештегом #отменитежелтуюЛевшуку.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Арсений Левшука
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