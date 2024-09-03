Слон о реакции РФС на интервью: «В прошлом году тренер «Химок» назвал меня Ослом. Мне надо было в КДК на него стучать? Он меня оскорбил»

Слон высказался о последствиях для имиджа после штрафа от РФС

– Из-за одного высказывания ты превратился из хорошего персонажа в плохого.

– Я думаю, что все началось не с этого. Те, кто меня не любил и не поддерживал так меня не любит и не поддерживает – они же меня и считают плохим. Но тех, кто меня любит и поддерживает, большинство. Да, я выразился в жесткой форме.

Почему-то никто не вспоминает, как в прошлом году меня тренер «Химок» назвал Ослом в интервью. Мне надо было в КДК на него стучать? Он меня оскорбил. Сказал, что я не Слон, а должен быть Ослом. Сказал и сказал, но этим не заинтересовались.

Я думаю, что к нам много внимания. И, наверное, чтобы нас немножко держать в узде, устроили показательную порку.

Но я не считаю себя плохим. Когда Вася Маврин или Сибскана что-то говорят… Да они тоже не плохие. Это форма самовыражения. Каждый выбирает свою.

Из-за своих ограничений по работе с РФС и ЮФЛ я максимально фильтровал свой базар, следил за языком, старался не попадать ни в какие ситуации.

С того момента, как я перестал там работать, я стал кратно популярнее за лето. Это я принял решение уйти в первую очередь, хотя сейчас там меня и не ждут.

Это не значит, что я теперь буду со всеми ругаться и материться. Мне просто иногда нужно быть человеком, который может проявить эмоции. Да, ошибся, возможно, неправильно сказал, но на эмоциях сказал, извинился.

Меня поддержал очень много людей. В команде мне никто слова не сказал. Каким бы я не был, меня всегда будет кто-то не любить, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

КДК РФС оштрафовал полузащитника 2Drots Слона на 250 тысяч рублей. После игры 1-го раунда Фонбет Кубка России против «Строгино» (1:0) Слон назвал команду соперника «отбросами юношеского футбола».

В прошлом году главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о прозвищах игроков 2Drots: «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».