КДК РФС оштрафовал президента 2Drots Некита и хавбека Владислава Ослоновского.

«Рассмотрели инцидент по материалам в СМИ. Футболист 2Drots Владислав Ослоновский сказал в интервью после матча: « » – отбросы юношеского футбола». Очень оскорбительное выражение.

Ослоновский пришел на заседание с юристом, а Никита Панасюк, заявленный как администратор, являющийся одним из президентов клуба, не явился на заседание по неуважительной причине. Панасюк использовал ненормативную лексику, ненормативный жест в предматчевой речи перед командой.

Ослоновский согласился с оскорбительным характером речи, объяснил свои слова ответом на действия футболиста «Строгино». Инциденты не были зафиксированы официальными лицами матча. По новой редакции регламента КДК имеет право наказывать за нарушения вне протокола.

Наказание: за оскорбительное поведение в отношении соперников для Ослоновского штраф 250 тысяч рублей. Панасюк за оскорбительное поведение в отношении соперников до матча оштрафован на 250 тысяч рублей и за неявку на заседание без уважительной причины еще на 30 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между 2Drots и «Строгино» прошел 30 июля и завершился минимальной победой 2D (1:0).

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