За слова «Строгино» – отбросы юношеского футбола» игрока 2Drots Слона оштрафовали на 250 тысяч рублей. Президент клуба Некит оштрафован на 280 тысяч за оскорбления

Теги ФОНБЕТ Кубок России КДК РФС Вторая лига Б Строгино Артур Григорьянц «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

КДК РФС оштрафовал президента 2Drots Некита и хавбека Владислава Ослоновского.

«Рассмотрели инцидент по материалам в СМИ. Футболист 2Drots Владислав Ослоновский сказал в интервью после матча: «Строгино» – отбросы юношеского футбола». Очень оскорбительное выражение.

Ослоновский пришел на заседание с юристом, а Никита Панасюк, заявленный как администратор, являющийся одним из президентов клуба, не явился на заседание по неуважительной причине. Панасюк использовал ненормативную лексику, ненормативный жест в предматчевой речи перед командой.

Ослоновский согласился с оскорбительным характером речи, объяснил свои слова ответом на действия футболиста «Строгино». Инциденты не были зафиксированы официальными лицами матча. По новой редакции регламента КДК имеет право наказывать за нарушения вне протокола.

Наказание: за оскорбительное поведение в отношении соперников для Ослоновского штраф 250 тысяч рублей. Панасюк за оскорбительное поведение в отношении соперников до матча оштрафован на 250 тысяч рублей и за неявку на заседание без уважительной причины еще на 30 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между 2Drots и «Строгино» прошел 30 июля и завершился минимальной победой 2D (1:0).

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34 комментария
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Кто все эти люди?
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Меня тоже пацаны Некитом называли во дворе. Лет до 13. Президенту двадротс столько же?
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Ответ Nikitk@Torres
Меня тоже пацаны Некитом называли во дворе. Лет до 13. Президенту двадротс столько же?
Он же похоже, что и минус тебе поставил, хах))
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Ответ Nils Michael
Кто все эти люди?
Источники дохода для КДК РФС...
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Дак вот зачем РФС придумал эту шалупонь пустить на кубок России) Точно же: у них мат-это норма общения, да и без него всякими закидонами страдают, можно на этих чудиках не слабо карманы наполнить) Другой вопрос куда эти штрафы пойдут... но это риторический вопрос)
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Не наш слон
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Надо было про Зенит - там штраф всего 20 тыс
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Неплохие штрафы, остужающие все разговоры про заявки в рпл/фнл
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В зоопарк
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По делу, не надо никого оскорблять, взяли моду в своем медиа футболе мат на мате, их в прямом эфире федерального канала показывают которые смотрят дети да люди которым не особо приятно все это слышать, а у них все слова в кругу запиканы!
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Ответ Nikitk@Torres
Меня тоже пацаны Некитом называли во дворе. Лет до 13. Президенту двадротс столько же?
К сожалению, сейчас ещё подумают, что я защищаю этого Некита, но вот не могу не спросить: а типа назвать себя Никитка (извините - Никитка Торрес!) это вот точно охрененно по-взрослому, если уж докапываться до Некита у взрослого чела?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Столько времени прошло! Бедный, ты всё без еды! Готов подсобить и сам привезти тебе еды, если так надо!
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Теперь тоджиклига постоянно будет в новостях о футболе?
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Это что это за зоопарк во всей красе
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куда деньги пойдут ,,))
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Странно, а за "Зенит гегемон российского футбола" всего 20 т.р.
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Вот это новость для них наверное, что за оскорбления штрафовать будут, теперь и смысла наверное нет переходить на проф уровень
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маловато
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У них нет имен и фамилий? Почему все время какие то погоняла?
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Типа пчелы против мёда? Там же вся движуха замешана на оскорблениях и киданиях друг в друга какашками.
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есть только один слон - это Саня Прудников!
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Осел, козел, мартышка, да кривоногий Мишка
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Ответ Nils Michael
Кто все эти люди?
Это герои "Покемон"а)
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Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Позвони по телефону 117 - там сразу 400 тыс дают
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Держите в курсе, очень интересно
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Ответ Тюменский медвежонок
я вам раскрою секрет нынче в футболе даже 35-летних мужиков называют сокращенно в раздевалке и на поле аля "Некит" и т.д. то есть для спорта и тем более для футбола это нормальная практика, давать либо клички, либо сокращать имена и фамилии. Калачева в свое время в Крылья - Калачини называли, вы бы наверное вообще офигели услышав подобное, по вашей логике всему футболу 13 лет
Никиту тогда уж проще до Ник сократить. Даже выговаривать проще, чем Некит
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