Слон о штрафе в 250 тысяч за «Строгино» – отбросы»: «Неадекватно огромная сумма. Отвечать на провокации – обычная история. Форма выражения выбрана неверно, но мой посыл был искренним»

Владислав Ослоновский высказался о штрафе за слова после матча со «Строгино».

КДК РФС оштрафовал полузащитника 2Drots на 250 тысяч рублей. По завершении игры 1-го раунда Фонбет Кубка России между 2D и «Строгино» (1:0) Слон назвал команду соперника «отбросами юношеского футбола».

«Дорогие друзья, болельщики и, что особенно важно, уважаемые главные СМИ и телеграм-каналы медиафутбола. Я, как и всегда, благодарен вам за внимание, которое вы мне оказываете. Но можно попробовать не только просто сообщать о «классном» и горячем инфоповоде, но и аккуратно обратить внимание на то, что размер штрафа, который нам сегодня назначили на заседании КДК, кратно превышает штрафные санкции за подобные и гораздо более тяжелые нарушения у футболистов других команд со статусом «любителей» и «профессионалов» из 1-й и 2-й лиги. Может, кто-то из вас что-то об этом напишет или расскажет? Или обратит внимание на то, что медиакоманды, хоть и имеют право принимать участие в Кубке, однако нарушения их квалифицируются градацией штрафов выше, чем для тех команд, которые я упомянул выше? Было бы неплохо получить хотя бы такую поддержку.

Похоже, что это просто показательная история для всех остальных медиакоманд. Исходя из тенденциозной риторики разговора на заседании и итоговых решений комитета, отношение показалось мне слегка предвзятым. Иначе сложно это все понять и объяснить.

Мое окончательное мнение:

Неадекватно огромный штраф я готов оплатить, но я никогда не признаю это справедливым. Вестись на провокации и иногда отвечать – это обыкновенная история не только для медиафутбола. Но при этом я признаю, что в таком важном и официальном соревновании, как Кубок России, не стоило быть таким красноречивым. Форма выражения смыслов была подобрана неверно, но мой посыл был искренним и основанным на очевидных вещах. Не собираюсь переодеваться в белый халат.

Но для меня самое важное, что я как нес важную и положительную миссию для юного поколения футболистов, которое следит и болеет за меня, так и буду нести дальше, пока у меня есть на это силы и возможность. Как я хотел быть и являться примером, так и буду стараться дальше это делать. Тренироваться, любить футбол и играть в него с большой страстью, несмотря на свой возраст, пока у меня есть силы. Каждый юноша, с кем я общался за все это время, прекрасно знает, как я трепетно отношусь к этому всему, люблю и хочу им помочь. Но принять такое отношение к себе и тому общему посылу, который я несу в публичном пространстве, я попросту не могу себе позволить», – заявил хавбек 2Drots.