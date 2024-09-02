«У Lit Energy большая армия фанатов, но надо поработать над дисциплиной. Думаю, Миша поговорит с болельщиками». Осипов о выбеганиях на поле «Лужников»

Николай Осипов высказался о поведении болельщиков Lit Energy

Фанаты команды Михаила Литвина выбегали на поле «Лужников» по ходу матча Winline Кубка Медиалиги против СКА (1:1, 1:3 Б).

– Мне кажется, и первый матч, и второй приятно удивили каждого, кто пришел, и «Лужники» этому поспособствовали. Я думаю, что такой крик Lit Energy на весь стадион не слышал никто.

– Миша оправдал ожидания?

– Подведем итоги в конце сезона. Они амбициозны, у Lit Energy была большая армия болельщиков. Если над дисциплиной поработать, проблем не будет. Много выбеганий, все пытались добраться до Миши. Я думаю, он поговорит со своими болельщиками, поработает с ними.

Я помню выбегания в Краснодаре на игре 2Drots – «На Спорте »: тогда был ужас, словно зомби прорвались. Тут же не все так было печально. Поработают, объяснят, – сказал президент Медиалиги.

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