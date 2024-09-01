На матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов

На матчи Winline Кубка Медиалиги в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов

Об это заявил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

– Сколько билетов реализовано на сегодняшние два матча?

– Около 35 тысяч.

– Сколько из них придет?

– Все придут. Плюс еще есть семейный сектор, где сидят родственники представителей команд, есть сектор с атрибутикой дня знаний. Около 200 детей приедут: 70 из академий, 100 деток из Курска.

Интересно посчитать, сколько придет. Думаю, это будет рекорд лиги по нахождению людей на одном мероприятии, – сказал Осипов.

1 сентября в «Лужниках» пройдут два матча Кубка Лиги – 2Drots – «Амкал » и СКА – Lit Energy .