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На матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов

На матчи Winline Кубка Медиалиги в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов

Об это заявил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

– Сколько билетов реализовано на сегодняшние два матча?

– Около 35 тысяч.

– Сколько из них придет?

– Все придут. Плюс еще есть семейный сектор, где сидят родственники представителей команд, есть сектор с атрибутикой дня знаний. Около 200 детей приедут: 70 из академий, 100 деток из Курска.

Интересно посчитать, сколько придет. Думаю, это будет рекорд лиги по нахождению людей на одном мероприятии, – сказал Осипов.

1 сентября в «Лужниках» пройдут два матча Кубка Лиги – 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
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