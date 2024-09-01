На матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов
На матчи Winline Кубка Медиалиги в «Лужниках» реализовано 35 тысяч билетов
Об это заявил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
– Сколько билетов реализовано на сегодняшние два матча?
– Около 35 тысяч.
– Сколько из них придет?
– Все придут. Плюс еще есть семейный сектор, где сидят родственники представителей команд, есть сектор с атрибутикой дня знаний. Около 200 детей приедут: 70 из академий, 100 деток из Курска.
Интересно посчитать, сколько придет. Думаю, это будет рекорд лиги по нахождению людей на одном мероприятии, – сказал Осипов.
1 сентября в «Лужниках» пройдут два матча Кубка Лиги – 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy.
Опубликовал: Илья Ковалёв
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