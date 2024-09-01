Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе

СКА одержал первую победу в матчах под эгидой Winline Медиалиги

В 1-м туре Кубка Медиалиги команда обыграла Lit Energy блогера Михаила Литвина в серии буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов в медиафутбле) (1:1, 3:1 Б). Матч прошел в «Лужниках».

После матча президент клуба Баста благодарил болельщиков СКА, стоя на коленях.

Напомним, в начале 2024-го Баста отказался от участия СКА в Leon Второй Лиге и заявил команду в Медиалигу. В своем первом медиафутбольном сезоне команда проиграла 8 матчей из 8 и вылетела из турнира.

Матч с Lit Energy стал 9-м в медиафутбольной истории ростовчан.

Примечание: в медиафутболе нет ничьих. При равном счете в основное время назначается серия буллиталити, чтобы определить победителя.

Фото: скриншот Winline Кубок Медиалиги

Жирков-тренер, отчислили 17 игроков. Как меняется СКА Басты после провала в Медиалиге?