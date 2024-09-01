Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе
В 1-м туре Кубка Медиалиги команда обыграла Lit Energy блогера Михаила Литвина в серии буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов в медиафутбле) (1:1, 3:1 Б). Матч прошел в «Лужниках».
После матча президент клуба Баста благодарил болельщиков СКА, стоя на коленях.
Напомним, в начале 2024-го Баста отказался от участия СКА в Leon Второй Лиге и заявил команду в Медиалигу. В своем первом медиафутбольном сезоне команда проиграла 8 матчей из 8 и вылетела из турнира.
Матч с Lit Energy стал 9-м в медиафутбольной истории ростовчан.
Примечание: в медиафутболе нет ничьих. При равном счете в основное время назначается серия буллиталити, чтобы определить победителя.
Фото: скриншот Winline Кубок Медиалиги
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