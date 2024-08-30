«Завтра буду любой ценой. Обязан!» Кушанашвили приедет на Кубок Надежды

Отар Кушанашвили посетит первый соревновательный день Кубка Надежды

«Завтра буду любой ценой (врачи против). Обязан!» – написал медиадиректор «Родины Медиа ».

31 августа в Кубке Надежды состоится два матча: в 11:00 начнется матч «Рома» – «Кони», в 18:00 стартуют «Эгриси» и «Народная Команда». Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Время начала матчей – московское.

Напомним, что Кушанашвили борется с раковой опухолью.

Кубок Надежды, в котором играют команды, не попавшие в Кубок Лиги, назван именем Отара Кушанашвили.

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