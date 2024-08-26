Азамат Мусагалиев: «Краснодар» – лучший клуб страны. В футболе как явлении, а не в чемпионате. За 10 лет не было лучше явления»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев считает «Краснодар» лучшим футбольным клубом в России.

«Чтобы стать лучшим клубом в стране, необязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент.

Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате. За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.

Я считаю, что это не сделано исключительно с европейским подходом – это евро-азиатский подход. Он очень четко выработанный – свой подход с учетом менталитета, географического положения, денег – без них никуда.

Мы посчитали, что «Краснодар» – лучший футбольный клуб. Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране», – заявил президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.

Матч между «Краснодаром» и ФК «10» пройдет 7 сентября на главной арене «быков», начало – в 19:00 (мск).

ФК «10» – медийная команда продакшена Medium Quality, участвующая в Winline Медиалиге.

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39 комментариев
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В конце речи:
- Валентина Степановна, ты где этот текст скачала вообще?
+68
0
+68
Что говоришь, мальчишка?
+40
0
+40
Ответ Гамарджоба Генацвале
В конце речи: - Валентина Степановна, ты где этот текст скачала вообще?
А Валентина Степановна: "Мне Мағрипа Харипуллаевна через ватсап отправила"
+28
0
+28
Назовите футбольный клуб созданный последние лет 20 или который имел бы такое развитие как Краснодар, который может конкурировать за высокие места, имеет стабильный рост аудитории болельщиков по всей стране и футбольную инфраструктуру ? Нет таких клубов. Да Краснодар допускает много ошибок, но он лучший по своему развитию, в этом Азамат прав.
+28
-6
+22
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В последнем матче с Динамо Краснодар выпустил на поле 8 легионеров плюс армянин Сперцян. Академия работает на полных оборотах.
Воспитанники Академии:
Вратари - Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов
Защитники - Волков (5 миллионов получили), Гогличидзе, Черов, Бородин (в 22 году игра за сборную)
ПЗ - Сперцян, Черников, Кривцов, Уткин, Фомин (все - сборники), Жигулев, Якимов
Атака - Комличенко, Клокшаров, Воробьев (сборник из Локо), Игнатьев и Шапи потерялись, но на выходе из Академии были талантами

Этого мало?
+12
-2
+10
Так "футбольный" или " околофутбольный" ?? Это две большие разницы.
+9
-2
+7
Вот в плане явления - Краснодар определенно лучшее, что случалось в российском футболе за последние 15 лет. Галицкий сделал собственную игрушку, построил ей стадион, сделал рядом со стадионом парк для людей, построил одну из лучших академий в России. Это да, факт.

Но лучшим клубом России все-таки называть, увы, не тянется язык - команда хоть и симпатичная, но по итогу ни одного трофея за все время своего существования клуб так и не зацепил.
+7
-1
+6
согласен
+4
0
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
В конце речи: - Валентина Степановна, ты где этот текст скачала вообще?
"Мы посчитали" это самый справедливый в мире Камызякский суд?
+4
0
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
В конце речи: - Валентина Степановна, ты где этот текст скачала вообще?
Заразились синдромом "Динамо Москвы"

Те тоже болеют мнимым величием
+6
-3
+3
Азамат, не задуряйся
+2
0
+2
Азамат Мусагалиев
Мусагал Азаматиев
Психопат Угомониев
Из тюрьма Освободиев
+4
-2
+2
Краснодар в высшем дивизионе с 2011 года и у него нет ни чемпионства ни Кубка. Конечно, в отличие от Рубина, ухватившего два чемпионства и Кубок за меньшее время, Краснодар ни разу не вылетал в низшую лигу.
В общем, это наш российский "Тоттенхэм": и играет, вроде, отлично и звëзды есть, но с призами увы швах. Но, даже у болельщикам клуба, не приходит на ум, сказать, что Шпоры - лучший клуб Англии, а тут Краснодар - лучший клуб России.
+3
-1
+2
Мусагалиев вылизал до блеска.
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В последнем матче с Динамо Краснодар выпустил на поле 8 легионеров плюс армянин Сперцян. Академия работает на полных оборотах.
Вы про национальность или про академию? Дебет с кредитом у вас что то не сходится))) Сперцян армянин, но он воспитанник Академии!!
+2
-1
+1
Ответ SuperAja
Это кто?
Краснодар? Есть такой город и еще ФК )
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Ответ akakiysob10
Академия да работает, причем тут лучший клуб России. Или на улицу у десяти первых людей спроси какой лучший клуб России, ни один не скажет что Краснодар.
Как проект - лучший.
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Рубин сильнее барсы Гвардиолы ))
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Евро-азиатский подход? Околофутбольный клуб? Что это? Он бухнул под вечер?
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Этот около футбольный специалист из « однажды в России « вроде
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Азамат Тахирович из роли не вышел мэра или это стеб?)
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Юморист
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Много стало этого персонажа. Не такого он таланта, чтобы мелькать везде и всюду. В квн нравился, сейчас больше напрягает.
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— Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате. За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.
— Больше никто не согласился?
— Ага =(
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50% населения за хреновый клуб болеть не станут, Олусегун не даст соврать
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Ответ Liver0910
У Краснодара хорошая академия, но в чём их явление в футболе? Обыкновенный бестрофейник и клуб, где от разговоров, что мечта президента - 11 воспитанников в основе пришли к тому, что на легионерах держится команда.
В последнем матче с Динамо Краснодар выпустил на поле 8 легионеров плюс армянин Сперцян. Академия работает на полных оборотах.
+3
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0
лучше бы в Зенит плюнул
или Спартак подальше послал
Азамат - сила, так вроде?💪
+1
-1
0
Ответ trav
Воспитанники Академии: Вратари - Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов Защитники - Волков (5 миллионов получили), Гогличидзе, Черов, Бородин (в 22 году игра за сборную) ПЗ - Сперцян, Черников, Кривцов, Уткин, Фомин (все - сборники), Жигулев, Якимов Атака - Комличенко, Клокшаров, Воробьев (сборник из Локо), Игнатьев и Шапи потерялись, но на выходе из Академии были талантами Этого мало?
Этого не мало, но где они теперь? Где угодно, только не в Краснодаре.
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Это кто?
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Этот казах совсем ку-ку.
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