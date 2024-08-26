Азамат Мусагалиев: «Краснодар» – лучший клуб страны. В футболе как явлении, а не в чемпионате. За 10 лет не было лучше явления»
Азамат Мусагалиев считает «Краснодар» лучшим футбольным клубом в России.
«Чтобы стать лучшим клубом в стране, необязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент.
Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате. За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.
Я считаю, что это не сделано исключительно с европейским подходом – это евро-азиатский подход. Он очень четко выработанный – свой подход с учетом менталитета, географического положения, денег – без них никуда.
Мы посчитали, что «Краснодар» – лучший футбольный клуб. Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране», – заявил президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.
Матч между «Краснодаром» и ФК «10» пройдет 7 сентября на главной арене «быков», начало – в 19:00 (мск).
ФК «10» – медийная команда продакшена Medium Quality, участвующая в Winline Медиалиге.
- Валентина Степановна, ты где этот текст скачала вообще?
Вратари - Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов
Защитники - Волков (5 миллионов получили), Гогличидзе, Черов, Бородин (в 22 году игра за сборную)
ПЗ - Сперцян, Черников, Кривцов, Уткин, Фомин (все - сборники), Жигулев, Якимов
Атака - Комличенко, Клокшаров, Воробьев (сборник из Локо), Игнатьев и Шапи потерялись, но на выходе из Академии были талантами
Этого мало?
Но лучшим клубом России все-таки называть, увы, не тянется язык - команда хоть и симпатичная, но по итогу ни одного трофея за все время своего существования клуб так и не зацепил.
Те тоже болеют мнимым величием
Мусагал Азаматиев
Психопат Угомониев
Из тюрьма Освободиев
В общем, это наш российский "Тоттенхэм": и играет, вроде, отлично и звëзды есть, но с призами увы швах. Но, даже у болельщикам клуба, не приходит на ум, сказать, что Шпоры - лучший клуб Англии, а тут Краснодар - лучший клуб России.
— Больше никто не согласился?
— Ага =(
или Спартак подальше послал
Азамат - сила, так вроде?💪