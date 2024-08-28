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  • Азамат о матче с «Краснодаром»: «Написал Галицкому около 12 ночи. Он позвонил утром, мы начали общаться. Сначала он говорил обтекаемо, но потом спросил: «А это доброе дело?»
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Азамат о матче с «Краснодаром»: «Написал Галицкому около 12 ночи. Он позвонил утром, мы начали общаться. Сначала он говорил обтекаемо, но потом спросил: «А это доброе дело?»

Азамат Мусагалиев подробно рассказал о звонке Сергею Галицкому

«В январе я сидел в отпуске и в какой-то момент решил позвонить Сергею Николаевичу Галицкому. Это было около 12 часов ночи. Первое, что я ему написал, было «Хотелось бы с вами поговорить. Есть минутка?» Мы не были знакомы до этого.

Я ждал ответа где-то 3 часа и уснул, поняв, что вряд ли человек, как и я, сейчас не спит. Но я думал, что он тоже в отпуске и, наверное, не спит.

Утром, часов в 10, раздался звонок. Мы с ним тогда и познакомились. В течение дня мы переписывались, просто общались на житейские темы. Я рассказал ему, что у нас есть футбольный клуб. И в конце дня я задал ему вопрос. Он сначала говорил обтекаемо. И так день за днем мы с ним вели беседы, причем не ежедневно, а с перерывом в 2-3 дня.

В какой-то момент он задал вопрос, который сильно меня удивил. Он сказал: «А по итогу, Азамат, это доброе дело?» Я сказал: «Мы полагаем, что да». И он сказал: «Тогда давай делать добрые дела».

Это было очень круто. Затем он предложил базу «Краснодара» для сборов, но на тот момент мы уже решили этот вопрос и были вынуждены отказаться – тогда мы поехали в Турцию.

Мы вернулись, и нам была предложена дата 23 июня в паузы сборных. Мы полагали, что в это время еще будем играть в МФЛ (ФК «10» вылетел в 1/8 финала 5-го сезона Winline Медиалиги – Спортс).

Тогда они сами назначили дату – 7 сентября. Сначала в переговорах была названа айфон-арена. Мы были согласны на нее. Мы были согласны даже на любое тренировочное поле академии «Краснодар».

Но в переговорах с обоих сторон менеджеры «Краснодара» решили пригласить нас на основную арену. А затем сам Сергей Николаевич мне позвонил и сказал, что они готовы играть на большой арене.

Нам был важен сам факт это матча. Не для большой и красивой новости – нам было важно для себя и для аудитории закончить историю, которую мы объявили год назад», – рассказал президент ФК «10».

Матч между «Краснодаром» и ФК «10» пройдет 7 сентября на главной арене «быков», начало – в 19:00 (мск).

ФК «10» – медийная команда продакшена Medium Quality, участвующая в Winline Медиалиге.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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