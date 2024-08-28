Эйтан – игрок Fight Nights на период Кубка Лиги

Эйтан выступит за Fight Nights в Winline Кубке Лиги на правах аренды

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков. Эйтан принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots. Вместе с командой стал двукратным чемпионом Медиалиги и победителем МКС-2023. Таблица трансферов медиафутбола