Эйтан – игрок Fight Nights на период Кубка Лиги
Эйтан выступит за Fight Nights в Winline Кубке Лиги на правах аренды
Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Эйтан принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots. Вместе с командой стал двукратным чемпионом Медиалиги и победителем МКС-2023.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
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