Вагабонд перешел в «Народную Команду» на период Кубка Надежды 

Олег Вагабонд на правах аренды перешел в «Народную Команду»

Вчера 2Drots опубликовали видео, в котором объявили , что защитник уйдет из клуба в аренду на время осенних Кубков.

Сегодня стало известно, что футболист перешел в «Народную Команду».

Вагабонд принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots.

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