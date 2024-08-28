Вагабонд перешел в «Народную Команду» на период Кубка Надежды
Олег Вагабонд на правах аренды перешел в «Народную Команду»
Вчера 2Drots опубликовали видео, в котором объявили, что защитник уйдет из клуба в аренду на время осенних Кубков.
Сегодня стало известно, что футболист перешел в «Народную Команду».
Вагабонд принимал участие во всех сезонах Winline Медиалиги за 2Drots.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
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