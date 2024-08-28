Табрик на правах аренды перешел в Fight Nights
Табриз Мирзоалиев на правах аренды перешел из «Броуков» в Fight Nights
Хавбек присоединился к Fight Nights на период Winline Кубка Лиги.
Табрик играл за «Броуков» с МФЛ-3.
Табриз Мирзоалиев вместе с командой стал чемпионом 5-го сезона Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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