Табрик на правах аренды перешел в Fight Nights

Табриз Мирзоалиев на правах аренды перешел из «Броуков» в Fight Nights

Хавбек присоединился к Fight Nights на период Winline Кубка Лиги. Табрик играл за «Броуков» с МФЛ-3. Табриз Мирзоалиев вместе с командой стал чемпионом 5-го сезона Winline Медиалиги . Таблица трансферов медиафутбола