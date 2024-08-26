«Броуки» откроют сезон игрой против «Родины Медиа», 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги

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Стало известно расписание 1-го тура Winline Кубка Лиги.

30 августа, пятница

«БроукБойз» – «Родина Медиа». Начало – в 18:00.

Fight Nights – «Титан». Начало – в 21:00.

31 августа, суббота 

FC DMedia – ФК «10». Начало – в 18:00.

Lotus – Rocket Team. Начало – в 21:00.

1 сентября, воскресенье 

2Drots – «Амкал». Начало – в 14:00.

СКА – Lit Energy. Начало – в 17:30. 

«Чисто Питер» – ФК «Банка». Начало – в 21:00.

Матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy пройдут в «Лужниках». 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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