«Броуки» откроют сезон игрой против «Родины Медиа», 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
Стало известно расписание 1-го тура Winline Кубка Лиги.
30 августа, пятница
«БроукБойз» – «Родина Медиа». Начало – в 18:00.
Fight Nights – «Титан». Начало – в 21:00.
31 августа, суббота
FC DMedia – ФК «10». Начало – в 18:00.
Lotus – Rocket Team. Начало – в 21:00.
1 сентября, воскресенье
2Drots – «Амкал». Начало – в 14:00.
СКА – Lit Energy. Начало – в 17:30.
«Чисто Питер» – ФК «Банка». Начало – в 21:00.
Матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy пройдут в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.