Брайн Идову: «Я могу поверить, что гегемония «Зенита» закончится. Хочу увидеть новый сезон РПЛ: либо подтянулись команды, либо «Зенит» сбавил обороты»

Теги Зенит премьер-лига Россия Брайн Идову Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайн Идову не отрицает, что гегемония «Зенита» в РПЛ может прекратиться.

– Веришь ли ты, что гегемония «Зенита» закончится?

– В это я могу поверить. Я ставлю, что все это будет длиться не вечно. Сейчас у всех сильное желание забрать чемпионство у «Зенита».

Пока мне не понятно, хочу увидеть новый сезон: либо подтянулись команды, либо «Зенит» сбавил обороты. Вот я хочу понять, стали ли соперники конкурентоспособными или «Зенит» дал слабину.

Мне очень прикольно было видеть этот сезон, так как и вверху, и внизу таблицы была жестокая борьба. Все расстроились, что «Зенит» стал чемпионом, но мне кажется, что от этого красота чемпионата не потерялась.

Все ждали развязки до последней секунды, – заявил бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Куда еще сбавлять зениту?? Итак на четверть ноги играли весь сезон
+4
-1
+3
Идову, твои проблемы, это только твои проблемы.🙂
Зениту победы в чемпионате!
+2
0
+2
Иодаву, а напиши все свои желания и отправь Деду Морозу из Африки письмом, может 31 -го под пальмой что и найдёшь)
0
0
0
С таким составом у Зенита шансов невыиграть чемпионат нет .
0
0
0
Ответ Гаврила Ардалионович
Есть газпрём - есть Зенит. Нет газпрёма - нет Зенита.
До Газпром был зенит, был. Про Спартак говорили то же самое. Есть Акай есть Спартак. До акая был Спартак? Был. Потом эпоха пришла локомотив и ЦСКА вместе. До ржд и банка( забыл название) были эти две команды? Да. Списывать всё на Газпром это быть неадекватом. И после спонсора будет зенит. Рпл слабая лига на уровне чемпионата Австрии или Венгрии. Где правит один клуб или полтора. Считать что наш чемпионат силен- это смотреть в розовых тонах. В чем проблема что у Спартака сравнивай бюджет клуба или локомотив? В чем проблема? Динамо всем нравилось. А кто спонсоров динамо? Питерские. Только об этом почему то не твердят. Понятно что гегемония надоела. Но верить в этом гегемона где 3-5 игрока на доске это глупо. Пусть остальные подтягиваются. А вы ждёте что бы чемпионат который на самой низкой смо рительгой способности и футбольном дне был ещё ниже? Тогда проблемы не в рпл или зените а в вашей голове и мыслях.
0
0
0
Ответ Гаврила Ардалионович
Есть газпрём - есть Зенит. Нет газпрёма - нет Зенита.
В Петровском парке есть маяк...😉
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий