Брайн Идову: «Я могу поверить, что гегемония «Зенита» закончится. Хочу увидеть новый сезон РПЛ: либо подтянулись команды, либо «Зенит» сбавил обороты»
Брайн Идову не отрицает, что гегемония «Зенита» в РПЛ может прекратиться.
– Веришь ли ты, что гегемония «Зенита» закончится?
– В это я могу поверить. Я ставлю, что все это будет длиться не вечно. Сейчас у всех сильное желание забрать чемпионство у «Зенита».
Пока мне не понятно, хочу увидеть новый сезон: либо подтянулись команды, либо «Зенит» сбавил обороты. Вот я хочу понять, стали ли соперники конкурентоспособными или «Зенит» дал слабину.
Мне очень прикольно было видеть этот сезон, так как и вверху, и внизу таблицы была жестокая борьба. Все расстроились, что «Зенит» стал чемпионом, но мне кажется, что от этого красота чемпионата не потерялась.
Все ждали развязки до последней секунды, – заявил бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.
Зениту победы в чемпионате!