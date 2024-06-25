Идову хотел стать хоккейным вратарем из-за Гашека: «Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»

Брайн Идову рассказал, из-за кого он хотел стать хоккейным вратарем.

«После отпусков в США мне там немного полюбилось, поэтому был готов рассмотреть там варианты [для продолжения карьеры].

Я был в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Первый раз мне Лос-Анджелес мне не очень понравился после Нью-Йорка.

Очень понравился Манхэттен. Плюс я любитель НБА, НХЛ, НФЛ.

Особенно большая любовь у меня была к , я хотел даже стать хоккейным вратарем из-за . Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»

Поэтому я решил остаться в футболе», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.