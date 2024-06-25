Идову хотел стать хоккейным вратарем из-за Гашека: «Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»

Теги Доминик Гашек НХЛ Брайн Идову Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайн Идову рассказал, из-за кого он хотел стать хоккейным вратарем.

«После отпусков в США мне там немного полюбилось, поэтому был готов рассмотреть там варианты [для продолжения карьеры].

Я был в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Первый раз мне Лос-Анджелес мне не очень понравился после Нью-Йорка.

Очень понравился Манхэттен. Плюс я любитель НБА, НХЛ, НФЛ.

Особенно большая любовь у меня была к НХЛ, я хотел даже стать хоккейным вратарем из-за Доминика Гашека. Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»

Поэтому я решил остаться в футболе», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.

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28 комментариев
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Никогда не забуду прикол, где темнокожий хоккеист с удивлённый лицом катится по льду и подпись - тренер...в чем дело? Где кольцо?
+62
-2
+60
Грант Фюр, Кевин Уикс, Фред Бретуэйт
+24
-1
+23
Марлон Уайанс
+23
-1
+22
Ответ Антонио Мартынов
Никогда не забуду прикол, где темнокожий хоккеист с удивлённый лицом катится по льду и подпись - тренер...в чем дело? Где кольцо?
https://cs14.pikabu.ru/post_img/2022/12/12/6/1670835261178286449.jpg
+21
0
+21
Грант Фюр.
+17
-1
+16
Ответ icey_punk
Грант Фюр, Кевин Уикс, Фред Бретуэйт
+Малькольм Саббан ,Рэй Эмери
+14
0
+14
Малкольм Суббан вошел в чат
+14
-1
+13
Ответ Антонио Мартынов
Никогда не забуду прикол, где темнокожий хоккеист с удивлённый лицом катится по льду и подпись - тренер...в чем дело? Где кольцо?
Один из лучших защитников своего времени Суббан
+13
-6
+7
Грант Фюр такой- я видел причем каждый день в зеикале)
+6
-1
+5
Фред брэтуэйт
+5
0
+5
Брайану надо было показать папе фотку Гранта Фюра!
+5
0
+5
Рэй Эмери
+4
0
+4
Фред Брэтуэйт,Рэй Эмери причём они в России играли
+3
0
+3
А папа-то - расист...
+3
0
+3
В Ак Барсе играл и становился чемпионом чёрный вратарь Фред Бретуэйт
+3
0
+3
Брэтуэйт играл в Ак Барсе
+3
0
+3
Фред Брэтуэйт, даже у нас поиграл во время локаута, да и после.
+2
0
+2
Ответ Алекс75
Грант Фюр.
Посмотрел как выглядит этот вратарь, как будто белый мужик просто в солярии перележал)
+2
0
+2
Ответ Пашка Донофф
Марлон Уайанс
Тоже его вспомнил 👍👍👍
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«Ты травишь?»? Может «ты куришь?»?
0
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а их было.
0
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Конечно были. Но батя красавчик!
0
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В футболе кстати тоже не так уж и много их
+2
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Ответ alexis2020
В футболе кстати тоже не так уж и много их
Ну у всех африканских сборных они)))
0
0
0
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