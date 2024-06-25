Идову хотел стать хоккейным вратарем из-за Гашека: «Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»
Брайн Идову рассказал, из-за кого он хотел стать хоккейным вратарем.
«После отпусков в США мне там немного полюбилось, поэтому был готов рассмотреть там варианты [для продолжения карьеры].
Я был в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Первый раз мне Лос-Анджелес мне не очень понравился после Нью-Йорка.
Очень понравился Манхэттен. Плюс я любитель НБА, НХЛ, НФЛ.
Особенно большая любовь у меня была к НХЛ, я хотел даже стать хоккейным вратарем из-за Доминика Гашека. Отец мне сказал: «Ты травишь? Ты видел хотя бы одного черного вратаря в хоккее?»
Поэтому я решил остаться в футболе», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.