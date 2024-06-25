Идову назвал любимых комментаторов: «Уткин, Елагин и Стогниенко. Навсегда запомнил фразу Васи про такси на матче «Барсы» с «Реалом»
Брайн Идову назвал свой топ-3 любимых футбольных комментаторов.
«Футбольный комментатор для меня – это Василий Уткин. Я его по голосу сразу узнавал, по той манере, в которой он вел репортаж.
Уткин, Елагин и Стогниенко – это комментаторы, которые навсегда останутся в моей жизни. Это голоса, с которыми у меня ассоциируется комментаторство.
Вася всегда меня впечатлял глубиной знания русского языка и тем, как он мог красиво преподнести какую-нибудь цитату.
Навсегда запомнил его фразу про такси на матче «Барселоны» с «Реалом». Человек – легенда. Он остался в сердцах многих людей», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.