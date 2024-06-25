Идову назвал любимых комментаторов: «Уткин, Елагин и Стогниенко. Навсегда запомнил фразу Васи про такси на матче «Барсы» с «Реалом»

Теги Василий Уткин телевидение Владимир Стогниенко Брайн Идову Александр Елагин Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайн Идову назвал свой топ-3 любимых футбольных комментаторов.

«Футбольный комментатор для меня – это Василий Уткин. Я его по голосу сразу узнавал, по той манере, в которой он вел репортаж.

Уткин, Елагин и Стогниенко – это комментаторы, которые навсегда останутся в моей жизни. Это голоса, с которыми у меня ассоциируется комментаторство.

Вася всегда меня впечатлял глубиной знания русского языка и тем, как он мог красиво преподнести какую-нибудь цитату.

Навсегда запомнил его фразу про такси на матче «Барселоны» с «Реалом». Человек – легенда. Он остался в сердцах многих людей», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Химок», выступающий сейчас за ФК «10» в Winline Медиалиге.

17 комментариев
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Вы знаете, чем Реал отличается от такси? В такси четыре влезает. / Победа Барсы в Классико со счетом 5-0 ))
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Ну это база
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Стогниенко топ комментатор
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Ответ Всеволод Бобров
Елагин давно сдулся, а что он несёт на Евро это вообще мрак.
Черданцев перелогинься
+5
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Ответ igls54
Черданцев, Журавель и Моссаковский: А вот сейчас обидно было🤣
не комментаторы, слушать невозможно
+6
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Ответ Miller83
для телеканала "Карусель", после Спокойной ночи, малыши
То есть для большей части жизни многих пользователей))
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Занятно: у меня ровно такая же тройка.)
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Черданцев, Журавель и Моссаковский: А вот сейчас обидно было🤣
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Брайан - красавчик! По-русски говорит лучше, чем половина РПЛ.
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Ответ Роман
Черданцев перелогинься
Ну украина румыния послушай)
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Заметьте, ни один не работает на Матч ТВ, совпадение, не думаю...
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Елагин - это голос детства с 7ТВ. Но его уже давно невозможно слушать, как и невозможно было слушать Уткина который постоянно какой-то литературный клуб устраивал. Про Уткина давным давно хорошо сказал Бубнов, с тех пор ничё не изменилось, как бы местные хомячки тут не минусовали
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Елагин???? Ты смеешься???? Я окко без звука смотрю из за него!!!
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Ответ Всеволод Бобров
Елагин давно сдулся, а что он несёт на Евро это вообще мрак.
Я окко без звука смотрю когда Елагин комментирует
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Ответ Всеволод Бобров
Ну украина румыния послушай)
Во во,именно этот матч без звука
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