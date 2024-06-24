Сарамутин о ценах в США: «Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты дороже. Жилье – дешевле, но там ипотека 2-3%»

Теги МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Сарамутин деньги Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Валерий Сарамутин сравнил цены в России и США.

– В Техасе разрешено оружие у гражданских – с лицензией. Как это выглядит?

– Если выйдешь на улицу, то и не скажешь, что оружие разрешено. Во многих местах с ним нельзя – например, в торговых центрах, парках. В основном все хранят оружие в машинах или дома.

Мой одноклубник Крис Тирпак возил с собой дробовик. Для самозащиты. Ну он прям местный – техасец. При этом за пару лет в Остине я ни разу не видел, чтобы кто-то держал оружие в руках.

– В США все очень дорого?

– Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты даже дороже. Поэтому не сказал бы. Но вот жилье – да. В Нью-Йорке квартиру купить просто нереально – от миллиона долларов.

В Техасе – дешевле. Если переводить в рубли, то миллионов за 20 можно взять. Частный дом – конечно, дороже. Но зато ставки в ипотеку не суперогромные – 2-3%, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

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68 комментариев
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Был в США, в Нью Йорке. В 2015 году примерно. Цены были привычные, такие же примерно как у нас. Конечно, когда доллар растет и рубль обесценивается все становится дороже. Народ там богатый. Все кто с работой, спокойно живут, на все хватает. Но стоит потерять работу, как тяжело, так как счета капают. Там многие в кредит живут, проценты маленькие. У нас многие на ипотеках, они на кредитах
+29
-3
+26
Ответ svft
третий день успокоиться не может
Просто авторы Спортса, его делят на сто отдельных
+24
-1
+23
Ответ Fonbaron
Был в США, в Нью Йорке. В 2015 году примерно. Цены были привычные, такие же примерно как у нас. Конечно, когда доллар растет и рубль обесценивается все становится дороже. Народ там богатый. Все кто с работой, спокойно живут, на все хватает. Но стоит потерять работу, как тяжело, так как счета капают. Там многие в кредит живут, проценты маленькие. У нас многие на ипотеках, они на кредитах
На самом деле, в США больше выражен именно средний класс. Система экономической суая построена таким образом, чтобы именно средний класс американцев, являлся самым многочисленным. Это работает у них из века в век
+20
-2
+18
Ответ Fonbaron
Был в США, в Нью Йорке. В 2015 году примерно. Цены были привычные, такие же примерно как у нас. Конечно, когда доллар растет и рубль обесценивается все становится дороже. Народ там богатый. Все кто с работой, спокойно живут, на все хватает. Но стоит потерять работу, как тяжело, так как счета капают. Там многие в кредит живут, проценты маленькие. У нас многие на ипотеках, они на кредитах
Делать в Европе с зарплатой в рублях нечего.
Себе дороже
+11
-2
+9
третий день успокоиться не может
+18
-10
+8
Ответ Ром Ка
Не обижай его мать
Без меня
+5
0
+5
Ответ answer89
С зарплатой в 300-500 тыс руб и процентом 2-3 очень даже неплохо. В Краснодаре тоже двухэтажный домик будет стоить лямов 50
Это где такие цены? На Поле Чудес?
+4
0
+4
Зашел посмотреть цены на недвижку в Техасе.
На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб
Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб.
И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
+7
-4
+3
Ответ Dark.Babysitter
Зашел посмотреть цены на недвижку в Техасе. На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб. И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
С зарплатой в 300-500 тыс руб и процентом 2-3 очень даже неплохо. В Краснодаре тоже двухэтажный домик будет стоить лямов 50
+7
-5
+2
Ответ CONST_VAN_G
https://www.sports.ru/hockey/1116176213-1243-dollara-samyj-deshevyj-bilet-na-7-j-match-floridy-i-edmontona.html
Седьмой матч финала, все хотят заработать. Что ты хотел мне этим сказать? Флорида - курортный штат. Или ты думал, что на трибунах работяги раскупят билеты у перекупов? Смешной, ей Богу.
+2
0
+2
Ответ Dark.Babysitter
Зашел посмотреть цены на недвижку в Техасе. На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб. И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
Щас бы умножать на искусственно обваленный с 2014 года курс рубля для сведения бюджета ))) умножай на реальные 35, а не 100, как ща )
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+1
Ответ answer89
Ну если где-то на отшибе, что ты в город будешь стоять в пробках час - то возможно)) нормальная хата в нормальном районе стоит 10-12, не смеши меня
Центр Краснодара.
Готовый дом - бизнес-класс.
Все коммуникации центральные. Водоснабжение и канализация центральные, свет 10 квт. на дом.
Газ заведен в дома и подключен.
Закрытая территория, сквер для жителей около 1га с беговыми дорожками, многофункциональным спортивным полем, детскими площадками и прогулочными зонами. Дом расположен рядом с озером.
+2
-1
+1
Ответ answer89
С зарплатой в 300-500 тыс руб и процентом 2-3 очень даже неплохо. В Краснодаре тоже двухэтажный домик будет стоить лямов 50
Специально посмотрел сейчас. Шикарный 2-этажный кирпичный дом - 13млн.
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-2
+1
Ответ answer89
Ссылку кидай на дом стоимостью 13 млн в центре
на вот например за 6,6млн.
Покупай завтра.
https://krasnodar.cian.ru/sale/suburban/295129941
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0
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Ответ answer89
Ссылку кидай на дом стоимостью 13 млн в центре
вот тебе скрин с ценами с ЦИАНа
https://sun9-48.userapi.com/impg/X08QyoPx3sm9nA18SCTcIAijRgCo4cGriix6EQ/qhQ7-sRXUOE.jpg?size=1920x1040&quality=96&sign=3ca4ce3275481e18415164d429c346ca&type=album
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Ответ Cristiano Ronaldo
В США действительно дёшево обходятся продукты, если их закупать огромными пакетами и мешками на пару недель. Чем больше берёшь - тем меньше платишь, поэтому многие американцы страдают лишним весом.
вопрос в качестве. вряд ли это органик
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Ответ м м
Нет такой ипотеки в 2% для иммигрантов. Жилье стоит в городах, где есть работа - миллион $ за сарайчик.
Не совсем верно.
Миллион не за сарай, а за землю.
Земля ценится в первую очередь
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Ответ Evgeny Trifonov
"Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома в конце 2024 года опустится до 6,1%, прогнозируют аналитики MBA. К концу 2025 года они ожидают падения ставки до 5,5%. На прошлой неделе она составила 7,67%." Парень в России есть интернет и каждый может посмотреть, заканчивай лизать и фантазировать, тебя в млс не позовут к Месси
больше 4 процентов она стала с февраля 2022 года, кстати))))
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Ответ Nikola Shell
Когда то она действительно была в том диапазоне, возможно он судит по старым временам.
Раньше у нас доллар был по 30, я тоже должен считать как раньше? И рассказывать всем
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Ответ Evgeny Trifonov
Естественно лучше, но сам факт что он врёт. Просто выбешивает
Когда то она действительно была в том диапазоне, возможно он судит по старым временам.
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Естественно дороже ,вы в Ростов приедьте,в Москве таких цен нету
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Ответ Dark.Babysitter
Зашел посмотреть цены на недвижку в Техасе. На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб. И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
В рублях считать для чего?) Там никто в рублях зарплату не получает
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Ответ Dark.Babysitter
Специально посмотрел сейчас. Шикарный 2-этажный кирпичный дом - 13млн.
Двухкомнатная квартира средненькая в городе Курск стоит около 5 млн сейчас))
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Ответ chupakabras72
Хорош уже. Амеры сами постят видосы с ценой на ту же говядину в супермаркете Whole Foods, где нормальная еда без химозы и ГМО(вот та дешёвая)- говядина, миньон $49.99 за 1 фунт (4 650 руб за 450 гр. или 10 333 за кг.). И туалетная бумага по 33 бакса. Шутят, что даже покакать теперь не по карману. Про медицину и прочие блага вообще молчу, в отпуск на море слетать двум третям штатников вообще не по карману, поход в кино в выхи тоже выбивается из бюджета.
https://www.sports.ru/hockey/1116176213-1243-dollara-samyj-deshevyj-bilet-na-7-j-match-floridy-i-edmontona.html
0
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Ответ answer89
Ахахаха, че за сказки. Ссылку кидай, за такую цену завтра же покупаю
3-этажный дом, 750 м² с участком 8 соток без отделки 13млн.
Ну на отделку отдашь ещё 20.
Итого будет гигантский 3-этажный дом на огромном участке за 33 ляма.
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Ответ answer89
Ахахаха, че за сказки. Ссылку кидай, за такую цену завтра же покупаю
Ну зайди на ЦИАН.
ТОПовый 2-этажный дом, 400+ м² стоит 30млн.
Какие нафиг 50???
+1
-1
0
Ответ chupakabras72
Хорош уже. Амеры сами постят видосы с ценой на ту же говядину в супермаркете Whole Foods, где нормальная еда без химозы и ГМО(вот та дешёвая)- говядина, миньон $49.99 за 1 фунт (4 650 руб за 450 гр. или 10 333 за кг.). И туалетная бумага по 33 бакса. Шутят, что даже покакать теперь не по карману. Про медицину и прочие блага вообще молчу, в отпуск на море слетать двум третям штатников вообще не по карману, поход в кино в выхи тоже выбивается из бюджета.
Щас бы умножать на искусственно обваленный с 2014 года курс рубля для сведения бюджета ))) умножай на реальные 35, не 100, как ща )
0
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Ответ Сергей Сорока
А сколько нормальная еда без химозы и ГМО в России стоит? Та же Азбука даже в Москве-Питере далеко не всем по карману.
Какая ещё "азбука"? Где лохам впаривают втридорога всякую шляпу с красивой легендой "бережно собранные девственницами на заре в день весеннего равноденствия"? Ну-ну.))
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Ответ Dark.Babysitter
Зашел посмотреть цены на недвижку в Техасе. На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб. И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
Добавь в России процентную ставку и в США.
И сравни во сколько обойдётся реально тебе это жильё.
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Ответ Fonbaron
Был в США, в Нью Йорке. В 2015 году примерно. Цены были привычные, такие же примерно как у нас. Конечно, когда доллар растет и рубль обесценивается все становится дороже. Народ там богатый. Все кто с работой, спокойно живут, на все хватает. Но стоит потерять работу, как тяжело, так как счета капают. Там многие в кредит живут, проценты маленькие. У нас многие на ипотеках, они на кредитах
Я сейчас в Вашингтоне (дс) и всё продукты намного дороже чем даже в Москве. О ее качестве я вообще молчу-небо и земля по сравнением с любым российским рынком.
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