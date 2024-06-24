Сарамутин о ценах в США: «Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты дороже. Жилье – дешевле, но там ипотека 2-3%»
Валерий Сарамутин сравнил цены в России и США.
– В Техасе разрешено оружие у гражданских – с лицензией. Как это выглядит?
– Если выйдешь на улицу, то и не скажешь, что оружие разрешено. Во многих местах с ним нельзя – например, в торговых центрах, парках. В основном все хранят оружие в машинах или дома.
Мой одноклубник Крис Тирпак возил с собой дробовик. Для самозащиты. Ну он прям местный – техасец. При этом за пару лет в Остине я ни разу не видел, чтобы кто-то держал оружие в руках.
– В США все очень дорого?
– Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты даже дороже. Поэтому не сказал бы. Но вот жилье – да. В Нью-Йорке квартиру купить просто нереально – от миллиона долларов.
В Техасе – дешевле. Если переводить в рубли, то миллионов за 20 можно взять. Частный дом – конечно, дороже. Но зато ставки в ипотеку не суперогромные – 2-3%, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.
Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».
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Себе дороже
На более-менее нормальные двухэтажный домик цены стартуют от 75 млн.руб
Аппартаменты в Далласе - старт с 31 млн руб.
И выплачивать за жилье лет 30-40 придётся.
Готовый дом - бизнес-класс.
Все коммуникации центральные. Водоснабжение и канализация центральные, свет 10 квт. на дом.
Газ заведен в дома и подключен.
Закрытая территория, сквер для жителей около 1га с беговыми дорожками, многофункциональным спортивным полем, детскими площадками и прогулочными зонами. Дом расположен рядом с озером.
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Миллион не за сарай, а за землю.
Земля ценится в первую очередь
Ну на отделку отдашь ещё 20.
Итого будет гигантский 3-этажный дом на огромном участке за 33 ляма.
ТОПовый 2-этажный дом, 400+ м² стоит 30млн.
Какие нафиг 50???
И сравни во сколько обойдётся реально тебе это жильё.