Сарамутин о ценах в США: «Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты дороже. Жилье – дешевле, но там ипотека 2-3%»

Валерий Сарамутин сравнил цены в России и США.

– В Техасе разрешено оружие у гражданских – с лицензией. Как это выглядит?

– Если выйдешь на улицу, то и не скажешь, что оружие разрешено. Во многих местах с ним нельзя – например, в торговых центрах, парках. В основном все хранят оружие в машинах или дома.

Мой одноклубник Крис Тирпак возил с собой дробовик. Для самозащиты. Ну он прям местный – техасец. При этом за пару лет в Остине я ни разу не видел, чтобы кто-то держал оружие в руках.

– В США все очень дорого?

– Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты даже дороже. Поэтому не сказал бы. Но вот жилье – да. В Нью-Йорке квартиру купить просто нереально – от миллиона долларов.

В Техасе – дешевле. Если переводить в рубли, то миллионов за 20 можно взять. Частный дом – конечно, дороже. Но зато ставки в ипотеку не суперогромные – 2-3%, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

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