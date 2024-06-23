«Средняя зарплата не отличается – 4,5 тысячи долларов. Давали жилье, машину, во всех городах аэропорт, все развито». Сарамутин сравнил Первую лигу в России и США
Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о Первой лиге в США.
– Что такое Первая лига в США?
– Поля – все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая. На нас ходило четыре тысячи человек (при вместимости в 5 тысяч). На выездах были города, где собиралось и 15 тысяч. Вообще в Техасе (откуда «Остин») и в южных штатах любят футбол. Может, он даже на первом месте.
Правда, есть арены (у «Остина», например), на которых одновременно играют и в футбол, и в бейсбол. Поэтому часть покрытия заменена на искусственное – чтобы засыпать его песком для бейсбола. Не совсем удобно.
Ключевое отличие от российской ФНЛ – конкуренция. В России есть разделение: верхушка – хорошие команды, далее – средние и аутсайдеры. В США любой может зацепить очки. Более ровный чемпионат.
– Зарплаты отличаются?
– Средняя, думаю, нет. У меня была примерно такая же, как и в России – 4,5 тысячи долларов (по курсу на 2019-й около 300 тысяч рублей – Спортс). Плюс давали жилье, машину. Никаких проблем. Выезды – максимум 4 часа. Все развито – во всех городах есть аэропорт, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.
Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».
Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип
Сарамутина этого выжали , как лимон и выбросили , да еще подписку взяли о неразглашении тайн американского футбола !
А бабка абсолютно свободна и независима в своих высказываниях о США !
А это уже 7-8 в месяц.
А они, понимаешь, развлекаются. С комфортом проводят свободное время заполняя стадионы на матчи по футболу, бейсболу, баскетболу..
Пропащий народ. Никаких геостратегических мыслей о международной ситуации в мире и Европе, планов по расширению НАТО...
Демократы у власти и разрешают наркоманам и бомжам на улицах обоссаными валяться потому эти отбросы за них голосовать будут. Электорат.
А нищета есть и у нас, и у них, и везде
либерализм тут абсолютно не при чем. условные ватники также хаят запад, превозносят свои и постоянно врут.
Ура, можно поругать Россию, и повосхищаться Амэээрикой:)))