«Средняя зарплата не отличается – 4,5 тысячи долларов. Давали жилье, машину, во всех городах аэропорт, все развито». Сарамутин сравнил Первую лигу в России и США

Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о Первой лиге в США.

– Что такое Первая лига в США?

– Поля – все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая. На нас ходило четыре тысячи человек (при вместимости в 5 тысяч). На выездах были города, где собиралось и 15 тысяч. Вообще в Техасе (откуда «Остин») и в южных штатах любят футбол. Может, он даже на первом месте.

Правда, есть арены (у «Остина», например), на которых одновременно играют и в футбол, и в бейсбол. Поэтому часть покрытия заменена на искусственное – чтобы засыпать его песком для бейсбола. Не совсем удобно.

Ключевое отличие от российской ФНЛ – конкуренция. В России есть разделение: верхушка – хорошие команды, далее – средние и аутсайдеры. В США любой может зацепить очки. Более ровный чемпионат.

– Зарплаты отличаются?

– Средняя, думаю, нет. У меня была примерно такая же, как и в России – 4,5 тысячи долларов (по курсу на 2019-й около 300 тысяч рублей – Спортс). Плюс давали жилье, машину. Никаких проблем. Выезды – максимум 4 часа. Все развито – во всех городах есть аэропорт, – рассказал хавбек « » в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в за «Тандем».

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