«Средняя зарплата не отличается – 4,5 тысячи долларов. Давали жилье, машину, во всех городах аэропорт, все развито». Сарамутин сравнил Первую лигу в России и США

Теги МЛС премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Валерий Сарамутин деньги Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Экс-футболист «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал о Первой лиге в США.

– Что такое Первая лига в США?

– Поля – все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая. На нас ходило четыре тысячи человек (при вместимости в 5 тысяч). На выездах были города, где собиралось и 15 тысяч. Вообще в Техасе (откуда «Остин») и в южных штатах любят футбол. Может, он даже на первом месте.

Правда, есть арены (у «Остина», например), на которых одновременно играют и в футбол, и в бейсбол. Поэтому часть покрытия заменена на искусственное – чтобы засыпать его песком для бейсбола. Не совсем удобно.

Ключевое отличие от российской ФНЛ – конкуренция. В России есть разделение: верхушка – хорошие команды, далее – средние и аутсайдеры. В США любой может зацепить очки. Более ровный чемпионат.

– Зарплаты отличаются? 

– Средняя, думаю, нет. У меня была примерно такая же, как и в России – 4,5 тысячи долларов (по курсу на 2019-й около 300 тысяч рублей – Спортс). Плюс давали жилье, машину. Никаких проблем. Выезды – максимум 4 часа. Все развито – во всех городах есть аэропорт, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем». 

Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип

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44 комментария
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А мне говорит бабка из соседнего подъезда, что США разваливается, госдолг 20 трлн, безработица и бомжи. Конечно же, я поверю ей, ведь она это из ТВ узнала, а не как этот, как его там, Сарамутин.
+89
-23
+66
Ответ John Wick
А мне говорит бабка из соседнего подъезда, что США разваливается, госдолг 20 трлн, безработица и бомжи. Конечно же, я поверю ей, ведь она это из ТВ узнала, а не как этот, как его там, Сарамутин.
Ничего удивительного !
Сарамутина этого выжали , как лимон и выбросили , да еще подписку взяли о неразглашении тайн американского футбола !
А бабка абсолютно свободна и независима в своих высказываниях о США !
+52
-9
+43
Ответ берде
Подождите, а как же рой бездомных? Отсутствие стиральных машин! В конце то концов, где Pyco фобы?!
Ну бездомных, обкуренных и всяких фриков действительно очень много. В центре Сиэтла в будний день часов в 11:00 утра очень некомфортно себя чувствуешь, как будто попал в зомбиленд. Укуренные ходят, стоят, ползают или просто лежат посреди улицы. И по закону гонять их не за что, ведь пока они не переползут какую-то условную черту, они не нарушают границы здания.
+42
-10
+32
Подождите, а как же рой бездомных? Отсутствие стиральных машин! В конце то концов, где Pyco фобы?!
+46
-29
+17
Ответ Александр Степанов
Лол, а какая нам разница до их бомжей? Может со своими разберемся как-то?)
Ну во первых, у нас таких проблем с бездомными нет как там. А во вторых мне лично наплевать где и у кого там бомжи, комментарий мой касается либеральных лицемеров. Для которых позиция одних это пропаганда и ложь, а позиция других правда матка. Хотя истина как обычно посередине
+25
-11
+14
Ответ берде
Подождите, а как же рой бездомных? Отсутствие стиральных машин! В конце то концов, где Pyco фобы?!
Лол, а их там не что-ли? В некоторых крупных городах бомжи из овна и палок чуть-ли не города для себя строят. И тут не надо смотреть на ПРОПАГАНДУ, а достаточно американских блогеров посмотреть. Ника Джонсона к примеру
+18
-5
+13
Если квартиру и машину оплачивает клуб, то смело можно добавить 2-2.5 (в больших городах типо NYC так и все 4 ) килобаксов к месячной зарплате.
А это уже 7-8 в месяц.
+7
0
+7
Ответ берде
Подождите, а как же рой бездомных? Отсутствие стиральных машин! В конце то концов, где Pyco фобы?!
все это есть. со стиралкой там реальный квест. несть далеко не у всех, поэтому развиты прачечные
+8
-2
+6
ну, да - там коммерция, а не благодетели - поэтому и команды ровные...
+6
0
+6
А как-же постоянные мысли американского обывателя о том как завоевать Россию, отнять у нее ископаемые и просто развалить страну ????
А они, понимаешь, развлекаются. С комфортом проводят свободное время заполняя стадионы на матчи по футболу, бейсболу, баскетболу..
Пропащий народ. Никаких геостратегических мыслей о международной ситуации в мире и Европе, планов по расширению НАТО...
+11
-6
+5
Ответ Raul Bloodworth
Вы живете в США ? Как удалось туда переехать на пмж?
нет, в командировках бываю.
+5
-1
+4
Ответ John Wick
А мне говорит бабка из соседнего подъезда, что США разваливается, госдолг 20 трлн, безработица и бомжи. Конечно же, я поверю ей, ведь она это из ТВ узнала, а не как этот, как его там, Сарамутин.
каким образом госдолг, безработица и бомжи противоречат сказанному Сарамутиным?
+22
-19
+3
Ответ Callid
Я так понимаю речь не о курильщиках лёгких запрещенок, а синтезированной химии . Там это действительно бич. Мне вот интересно , почему они не извояют закон , который бы очистил улицы от этого сброда . Видимо дешевле чтобы они сами себя довели до смерти
Это та же история, что и с миграционной политикой.
Демократы у власти и разрешают наркоманам и бомжам на улицах обоссаными валяться потому эти отбросы за них голосовать будут. Электорат.
+3
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+3
Ответ Konstantin-24 rus
Странно, интересно тогда откуда такие высокие познания в экономике? Можно вопрос к специалисту? Зашел сегодня в онлайн каталог гипермаркета Окей, так вот свежий урожай свеклы по 79 рублей за килограмм? Вот мучаюсь в догадках, вроде выращена в стране, вроде своя, сезонный овощ, не импорт! В чем же дело?
Так свежия пока, молодая, нормальная цена.
+2
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+2
Зп не отличается, а вот цены очень отличаются.
А нищета есть и у нас, и у них, и везде
+3
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+2
Ответ 20 лет в офсайде
Ну бездомных, обкуренных и всяких фриков действительно очень много. В центре Сиэтла в будний день часов в 11:00 утра очень некомфортно себя чувствуешь, как будто попал в зомбиленд. Укуренные ходят, стоят, ползают или просто лежат посреди улицы. И по закону гонять их не за что, ведь пока они не переползут какую-то условную черту, они не нарушают границы здания.
Я так понимаю речь не о курильщиках лёгких запрещенок, а синтезированной химии . Там это действительно бич. Мне вот интересно , почему они не извояют закон , который бы очистил улицы от этого сброда . Видимо дешевле чтобы они сами себя довели до смерти
+3
-1
+2
Ответ Олег Кучтраев
Сезон свёклы разве июнь?
Смотря где растëт.
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0
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Ответ OldRedWhite
Небезизбежна !
Небезбожна!
+1
0
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Ответ Алешка Терминатор
США не разваливается. Госдолг там, действительно, огромный, но эту проблему они решают манипуляциями с долларом и агрессивной внешней политикой. И то и другое негативно влияет на состояние мировой политики и экономики, зато в США проблема с госдолгом временно решена. Ни тебе, ни бабке из соседнего подъезда, ни Сарамутину этого не видно. У всех вас троих нулевые знания об этом.
😂😂😂как я понял ты специалист в экономике здесь на сайте номер 1, наверно преподавателем Высшей школы экономики работаешь
+1
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Если так всё хорошо в штатах, чего вернулся?)
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Ответ Pelerin
Сиэтл... ещё можно в Дэнвер съездить. Другое дело, что у нас в городах-банкротах не лучше. А в успешных городах похуже...
Да в Денвере тоже был, в центре города где местный капитолий в парке прям стоит густой такой запах марихуаны и везде нарки ходят или лежат греются на солнышке. И мамы с детьми тут же.
+1
-1
0
Ответ Callid
Я так понимаю речь не о курильщиках лёгких запрещенок, а синтезированной химии . Там это действительно бич. Мне вот интересно , почему они не извояют закон , который бы очистил улицы от этого сброда . Видимо дешевле чтобы они сами себя довели до смерти
Я конечно не спец в этом, но везде стоит запах марихуаны, а она там почти по всех штатах легализована. Единственное, что я не видел чтобы они прям курили на публике, это все-таки запрещено, но появляться в уже обкуренном состоянии видимо не запрещено.
+1
-1
0
Ответ Birdman NBA
Ну во первых, у нас таких проблем с бездомными нет как там. А во вторых мне лично наплевать где и у кого там бомжи, комментарий мой касается либеральных лицемеров. Для которых позиция одних это пропаганда и ложь, а позиция других правда матка. Хотя истина как обычно посередине
причем тут либералы и двойственность суждений? это свойственно абсолютно любым людям любых взглядов и являются характеристикой личности.
либерализм тут абсолютно не при чем. условные ватники также хаят запад, превозносят свои и постоянно врут.
0
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У меня на районе пансионат есть. Там, до сих пор, нет-нет, да в лифте, навалят кучу проклятые американские империалисты. Как? Как они это делают, как добираются сквозь страну, чтобы устроить эту диверсию?!
+4
-4
0
Странно, интересно тогда откуда такие высокие познания в экономике? Можно вопрос к специалисту? Зашел сегодня в онлайн каталог гипермаркета Окей, так вот свежий урожай свеклы по 79 рублей за килограмм? Вот мучаюсь в догадках, вроде выращена в стране, вроде своя, сезонный овощ, не импорт! В чем же дело?
+1
-1
0
Ой, счастье местной либеральной тусовке привалило:))
Ура, можно поругать Россию, и повосхищаться Амэээрикой:)))
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Ответ M-axi-m
Зп не отличается, а вот цены очень отличаются. А нищета есть и у нас, и у них, и везде
Еда, одежда, электроника, машины в США дешевле. Услуги в разы дороже.
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Ну так если ее продают под названием свежий урожай, значит она и в июне растет
0
0
0
Ответ Konstantin-24 rus
Странно, интересно тогда откуда такие высокие познания в экономике? Можно вопрос к специалисту? Зашел сегодня в онлайн каталог гипермаркета Окей, так вот свежий урожай свеклы по 79 рублей за килограмм? Вот мучаюсь в догадках, вроде выращена в стране, вроде своя, сезонный овощ, не импорт! В чем же дело?
Сезон свёклы разве июнь?
0
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0
А интересно насколько цена вообще на свеклу выросла? По последним данным на 96,5 процентов, видимо из-за свежести
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