«В России ты не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле, в США – спокойно. Баскетбольных площадок вообще миллион». Сарамутин о спорте в странах
Воспитанник «Динамо» Валерий Сарамутин рассказал о доступности спорта в США.
– Другой стереотипа о Штатах: много толстых людей.
– Возможно, их действительно больше. Но при этом в США очень много людей занимается спортом.
Плюс он там очень доступен – в России ты нигде не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле. В США – спокойно. А баскетбольных площадок – вообще миллион.
– Мог бы представить жизнь в США? На постоянке.
– В теории – конечно. У меня тут отец живет, сейчас он на пенсии. Я два года играл в Остине, который тоже очень понравился. Приятный зеленый город.
Но пока переезжать насовсем не планирую, – рассказал хавбек Тандема в интервью Спортсу.
Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».
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Нет у нас в городах реально полей в свободном доступе, тем более больших (мизерные площадки эти с резиной не берем в расчет. Да и те - почти все в Москве-Питере).
У меня вот на районе поле ДЮСШ - на него нельзя выходить поиграть - тут же вылетает вахтерша из здания и "вот написано же что запрещено! Знак стоит!"
Есть небольшой участочек кочковатый на территории ДЮСШ - там все вытоптано просто - в дождь грязища, в жару - пыль столбом что не видишь ворота. Между домами примерно такое же еще. Но это не "поле", блин, это пустыри. Около школ - примерно то же самое - мяч катнешь - он не катится, а скачет или просто в ямке встанет.
В моем, допустим, регионе все скидываются, чтобы поиграть в тот же футбол
А так в окрестностях много футбольных коробок, а вот полноценных полей нет больше(
Сдается мне, комментаторы, рассказывающие про поля, просто на них любуются из окна, не пробуя зайти
В Одинцово центральный стадион муниципальный. Построили за деньги налогоплательщиков. На поле играть нельзя, выходить нельзя. Вот такая история.Своих не бросают.
Раньше хотя бы на дырявом асфальте можно было поиграть, теперь никак.
При том, что школьник на ней играют только в мае и в июне, когда там пришкольные лагеря, все остальное время площадка пустует. Все для людей, и для детей.
Хоккейный комплекс в 50 метрах ходьбы. Можно играть бесплатно. Амуницию, коньки и клюшку выдают на входе. Если забросил больше 3-х шайб, то угощают мороженым, а если больше 5-ти, то могут и денег дать.
Живу в деревне с населением 100 человек.
Ахаха, комментаторы спортса путают коробку с большим полем😂
У нас так придется половину города снести, а сам город до Первоуральска с Ревдой расширить