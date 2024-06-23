«В России ты не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле, в США – спокойно. Баскетбольных площадок вообще миллион». Сарамутин о спорте в странах

Теги МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Сарамутин Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Воспитанник «Динамо» Валерий Сарамутин рассказал о доступности спорта в США.

– Другой стереотипа о Штатах: много толстых людей.

– Возможно, их действительно больше. Но при этом в США очень много людей занимается спортом.

Плюс он там очень доступен – в России ты нигде не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле. В США – спокойно. А баскетбольных площадок – вообще миллион.

– Мог бы представить жизнь в США? На постоянке.

– В теории – конечно. У меня тут отец живет, сейчас он на пенсии. Я два года играл в Остине, который тоже очень понравился. Приятный зеленый город.

Но пока переезжать насовсем не планирую, – рассказал хавбек Тандема в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем». 

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132 комментария
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По-моему, тут многие в комментариях путают "поле" и "пустырь" или что-то такое.

Нет у нас в городах реально полей в свободном доступе, тем более больших (мизерные площадки эти с резиной не берем в расчет. Да и те - почти все в Москве-Питере).

У меня вот на районе поле ДЮСШ - на него нельзя выходить поиграть - тут же вылетает вахтерша из здания и "вот написано же что запрещено! Знак стоит!"

Есть небольшой участочек кочковатый на территории ДЮСШ - там все вытоптано просто - в дождь грязища, в жару - пыль столбом что не видишь ворота. Между домами примерно такое же еще. Но это не "поле", блин, это пустыри. Около школ - примерно то же самое - мяч катнешь - он не катится, а скачет или просто в ямке встанет.
+113
-5
+108
Ответ Борис Энгельгардт
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
Я тоже в детстве играл, но потом на месте поля построили ЖК. Тула, Кировец.
+67
-1
+66
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
+102
-41
+61
Ответ Amalfitano
Странное утверждение.)) Мы вот в тёплое время года играем бесплатно на большом поле если собираем достаточно народа.
В зависимости от региона
В моем, допустим, регионе все скидываются, чтобы поиграть в тот же футбол
+60
-4
+56
Ответ Evgeny Trifonov
У меня в трёх минутах ходьбы от дома, большое футбольное поле, искуственное. Играй в любое время, куча ворот разных размеров. Всё таки не нужно говорить за всю страну в таком ключе, раз не в курсе ситуации
У меня рядом с домом тоже искусственное поле, но вокруг него большой забор с замком и тренироваться там может только местная команда((
А так в окрестностях много футбольных коробок, а вот полноценных полей нет больше(
+41
-2
+39
В Твери нет ни одного бесплатного футбольного поля для большого футбола. Такая же ситуация в Махачкале. Я может не там живу, но очень удивлён, что в других городах такая возможность есть
+34
-3
+31
Ответ melnik24
По-моему, тут многие в комментариях путают "поле" и "пустырь" или что-то такое. Нет у нас в городах реально полей в свободном доступе, тем более больших (мизерные площадки эти с резиной не берем в расчет. Да и те - почти все в Москве-Питере). У меня вот на районе поле ДЮСШ - на него нельзя выходить поиграть - тут же вылетает вахтерша из здания и "вот написано же что запрещено! Знак стоит!" Есть небольшой участочек кочковатый на территории ДЮСШ - там все вытоптано просто - в дождь грязища, в жару - пыль столбом что не видишь ворота. Между домами примерно такое же еще. Но это не "поле", блин, это пустыри. Около школ - примерно то же самое - мяч катнешь - он не катится, а скачет или просто в ямке встанет.
Всё детство играл на асфальте, на кирпичах и пустырях. Сейчас да, полей построили, но обнесли сеткой и посадили вахтеров. Платим по 1,5 в час, чтоб поиграть. Бесплатно иди в лес или на пустырь ломай ноги. Город - 500 тыщ

Сдается мне, комментаторы, рассказывающие про поля, просто на них любуются из окна, не пробуя зайти
+32
-2
+30
Все говорят "а у меня".
В Одинцово центральный стадион муниципальный. Построили за деньги налогоплательщиков. На поле играть нельзя, выходить нельзя. Вот такая история.Своих не бросают.
+30
-3
+27
Ответ Evgeny Trifonov
У меня в трёх минутах ходьбы от дома, большое футбольное поле, искуственное. Играй в любое время, куча ворот разных размеров. Всё таки не нужно говорить за всю страну в таком ключе, раз не в курсе ситуации
Сказочник.
+33
-7
+26
Ответ Amalfitano
Странное утверждение.)) Мы вот в тёплое время года играем бесплатно на большом поле если собираем достаточно народа.
Какое поле? Огородное? Или раздолбанная коробка, на котором играют таджики по вечерам, а для детей места нет? Он говорит про качественные искусственные поля с воротами и вдоль и поперек. Та же ситуация и в Германии. Чтоб такие условия в РФ были и бесплатно, сказки не рассказывай.
+31
-8
+23
Ответ Борис Энгельгардт
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
везунчик
+30
-8
+22
Ответ Stas Zaitsev
Какое поле? Огородное? Или раздолбанная коробка, на котором играют таджики по вечерам, а для детей места нет? Он говорит про качественные искусственные поля с воротами и вдоль и поперек. Та же ситуация и в Германии. Чтоб такие условия в РФ были и бесплатно, сказки не рассказывай.
Заметьте, все эти комментаторы, кто играет на больших полях, город свой даже не уеазывают, что уж про координаты "поля"...
+23
-6
+17
Ответ Борис Энгельгардт
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
А нас выгоняли с поля, аргументируя это тем что нужно беречь газон. А для чего его беречь, так и не было понятно. Городишко тыс на 20 в тот момент, щас итого меньше.
+13
0
+13
У меня вокруг все школы в шаговой доступности в какой-то момент обновили площадки для баскетбола. Повесили нормальные кольца, где-то даже прорезиненную площадку сделали. Что сделали после? Правильно, поставили забор и повесили замок.
Раньше хотя бы на дырявом асфальте можно было поиграть, теперь никак.
При том, что школьник на ней играют только в мае и в июне, когда там пришкольные лагеря, все остальное время площадка пустует. Все для людей, и для детей.
+11
0
+11
Странное утверждение.)) Мы вот в тёплое время года играем бесплатно на большом поле если собираем достаточно народа.
+41
-32
+9
Боты! Спрячтесь мб?) На каких вы там полях бесплатно играете? С качеством Английских газонов, только ромашки и вместо ворот 2 дерева, а перекладина по ощущениям. Город Саранск, который принимал ЧМ, более-менее поле стадиона старт платно. Около школы допустим можно бесплатно на асфальте поиграть. Около другой школы, где есть большое поле, выйдет охранник и скажет. Дети наше всё, идите отсюда! А если хотите играть согласовывайте с директором. За денежку конечно, платить за дырку в штрафной, где голеностоп оставишь и пару кочек, так что осторожнее с прыжками, а то мениск «вещь» дорогая
+10
-2
+8
Ответ Борис Энгельгардт
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
оно было ровное и с травой?
+8
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+8
Ответ francais
Не знаю как в других городах, но в Казани без проблем с этим делом - и коробок и полей с искусственным газоном хватает
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+8
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+8
Ответ Пивной Тренер
Полностью поддерживаю, в 2000х всегда можно было придти на это поле и поиграть с другими. А ещё возле бассейна поле поменьше всегда забито было пацанами.
Это было в другой 🇷🇺
+10
-2
+8
Мы играли на втором поле Тульского Арсенала в 2000 годах, никто слово не говорил
+13
-5
+8
Ответ Evgeny Trifonov
Тебе геолокацию скинуть? За слова ответишь? Или воздухан?
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+9
-2
+7
У меня в трёх минутах ходьбы от дома, большое футбольное поле, искуственное. Играй в любое время, куча ворот разных размеров. Всё таки не нужно говорить за всю страну в таком ключе, раз не в курсе ситуации
+31
-24
+7
Ответ Б81
Комментарий удален модератором
Речь о большом полноразмерном поле
+6
0
+6
Ответ Yuriy Belalov
Уууу сколько налетело рублевиков))) Ок. Давайте. Возьмём Екатеринбург. Давайте, покажите мне бесплатное поле в каждом дворе. Я даже не говорю про поле с искусственным покрытием и прочей инфраструктурой
Мне кажется тут половина пользователей читать не умеет и почему-то считают, что обычные коробки во дворе - это полноценные поля.
+12
-6
+6
Ответ Роман Буянов
Аналогично. Причем еще есть выбор из нескольких полей у меня в не самом большом городе.
А у меня дом окружён тремя футбольными полями, баскетбольной площадкой, 2 бесплатных крытых бассейна.
Хоккейный комплекс в 50 метрах ходьбы. Можно играть бесплатно. Амуницию, коньки и клюшку выдают на входе. Если забросил больше 3-х шайб, то угощают мороженым, а если больше 5-ти, то могут и денег дать.
Живу в деревне с населением 100 человек.
+7
-2
+5
Ответ Stas Zaitsev
Какое поле? Огородное? Или раздолбанная коробка, на котором играют таджики по вечерам, а для детей места нет? Он говорит про качественные искусственные поля с воротами и вдоль и поперек. Та же ситуация и в Германии. Чтоб такие условия в РФ были и бесплатно, сказки не рассказывай.
Адрес писать? Город 30к, Ставрополье. Вполне себе поляна, натуральная, хоть живи на ней. На городском стадионе, да, только секции и команда. Три коробки, искусственные, бесплатно. В каждом селе района натуральное полноразмерное поле. Да, трава дикая, но покошенная. Хорошо, кстати, в это дело вложился Газпром в 10х
+10
-6
+4
В России можно бесплатно позаниматься на большом футбольном поле? Бесплатно?😂
Ахаха, комментаторы спортса путают коробку с большим полем😂
+7
-3
+4
Я хз у кого тут в свободном доступе поле 11х11. В СПб такие поля пускают только по разрешению муниципалов, в основном там спортивные школы занимаются
+4
0
+4
Ответ Yuriy Belalov
Уууу сколько налетело рублевиков))) Ок. Давайте. Возьмём Екатеринбург. Давайте, покажите мне бесплатное поле в каждом дворе. Я даже не говорю про поле с искусственным покрытием и прочей инфраструктурой
Ты всерьёз требуешь полноценное футбольное поле в каждом дворе?
У нас так придется половину города снести, а сам город до Первоуральска с Ревдой расширить
+7
-3
+4
Ответ Борис Энгельгардт
но я все детство играл на "большом футбольном поле", совершенно бесплатно.........
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+4
0
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