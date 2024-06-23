«В России ты не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле, в США – спокойно. Баскетбольных площадок вообще миллион». Сарамутин о спорте в странах

Воспитанник «Динамо» Валерий Сарамутин рассказал о доступности спорта в США.

– Другой стереотипа о Штатах: много толстых людей.

– Возможно, их действительно больше. Но при этом в США очень много людей занимается спортом.

Плюс он там очень доступен – в России ты нигде не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле. В США – спокойно. А баскетбольных площадок – вообще миллион.

– Мог бы представить жизнь в США? На постоянке.

– В теории – конечно. У меня тут отец живет, сейчас он на пенсии. Я два года играл в Остине, который тоже очень понравился. Приятный зеленый город.

Но пока переезжать насовсем не планирую, – рассказал хавбек в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в за «Тандем».

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